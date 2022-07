Stikstofakkoord: ongeruste Voerense boeren vragen duidelijkheid

Een dertigtal jonge boeren uit de omgeving van Voeren hebben tijdens het werkbezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aan Moelingen geprotesteerd tegen de onduidelijkheid die in het stikstofdossier heerst.

De boeren willen vooral duidelijkheid omdat investeringen in hun bedrijf nu niet kunnen gebeuren omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. ‘Men zegt al zes maanden tot een jaar dat er een nieuw stikstofakkoord moet komen, dat er veranderingen moeten komen en mensen zich moeten aanpassen, maar tot op heden is het nog niet duidelijk wat er moet gebeuren’, zei Robert Theunissen van het Landbouwcollectief Voeren tegen Jambon en Demir.

‘Het probleem daardoor is dat niemand weet wat ze moeten aanpassen en als ze aanpassingen willen doen hebben ze geen zekerheid dat die aanpassingen goed genoeg zullen zijn voor binnen vijf jaar.’ Net omdat die zekerheid er momenteel niet is, is het voor de boeren zeer moeilijk om de banken te overtuigen om hen hiervoor de nodige leningen te verstrekken.

Na een onderhoud met Jambon en Demir van twintig minuten zijn de boeren wel iets wijzer geworden. ‘Ze hebben ons de feedback gegeven waar ik op hoopte’, aldus Theunissen. ‘Ze zijn bezig met de zaak en ze gaan een panel opstellen voor de verschillende landbouwersverenigingen, landbouwers en landbouwingenieurs om zo de regelgeving af te toetsen. Hierdoor worden de landbouwers effectief gehoord. Ze hebben ook duidelijk gemaakt wat de problematiek was. Ze hebben de hele problematiek vijftien jaar voor zich uitgeschoven en nu zitten ze tegen een muur. Er moeten veranderingen gebeuren, maar dat kan niet in een week.’

Investeringen

De boeren zijn dan ook blij dat ze duidelijkheid gaan krijgen en dat de maatregelen die de komende 5 tot 15 jaar nodig zijn in kaart worden gebracht. ‘Als we weten wat we in de komende vijftien jaar kunnen doen, dan kunnen we naar de bank gaan en de juiste investeringen kunnen doen zodat we onze bedrijven gericht groener en beter kunnen maken.’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir had begrip voor de problemen waar de boeren voor staan. ‘Ik begrijp hun bezorgdheden en begrijp ook goed dat ze boos zijn. Maar ze begrijpen ook wel dat de stikstof gereduceerd moet worden. Ik heb hen gezegd dat we door die zure appel moeten, maar hoop dat iedereen binnenkort wel weet waar ze aan toe zijn en dat we vergunningen kunnen verlenen die rechtszeker zijn en als ze worden aangevallen dat ze blijven staan. Maar daarvoor moet het stikstofkader wel in orde zijn.’