De jaarlijkse stickeractie van RodeKruis-Vlaanderen die voor een stevige financiële injectie voor de lokale afdelingen moet zorgen, heeft dit jaar slechts een tiende opgeleverd van de opbrengst van vorig jaar. RodeKruis-Vlaanderen reageert ontgoocheld.

Vorig jaar werd 3,2 miljoen euro opgehaald, dit jaar zal slechts een fractie van dat bedrag behaald worden. 'Voorlopig staat de teller op 308.000 euro, er werden 12.000 stickers verkocht online en 10.270 mensen deden een gift', zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Nu de belangrijkste bron van inkomsten voor lokale Rode Kruisafdelingen wegvalt, wordt ook het voortbestaan van sommige afdelingen en de hulp die ze in de buurt bieden onzeker. De inkomsten van de stickeractie gaan integraal naar die afdelingen, die er onder meer eerstehulpmaterialen, ziekenwagens, AED-toestellen, hulpposttenten, medisch materiaal mee financieren. 'We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de maatschappelijke rol is die lokale afdelingen spelen', zegt Tassignon. 'In tijden van crisis zoals vandaag, maar ook wanneer alles peis en vree is. Het zijn onze 241 afdelingen, waar alles samen 13.340 vrijwilligers actief zijn, die ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving geholpen worden als dat nodig is'.

De hulpdienstvrijwilligers bieden preventieve hulp op duizenden kleine en grote (sport-)evenementen over heel Vlaanderen, lesgevers organiseren gratis EHBO-opleidingen voor de bevolking, brugvrijwilligers zorgen ervoor dat maatschappelijk kwetsbare kinderen geholpen worden bij hun huiswerk en zorgbib-vrijwilligers gaan in woonzorgcentra rond met een boekenkar.

Rode Kruis-Vlaanderen doet een laatste oproep om die lokale afdelingen een financieel steuntje in de rug te geven. 'Elke vorm van steun kan gezien worden als een investering in jezelf of iemand die je graag ziet', zegt Tassignon. 'Op een dag (na het quarantainetijdperk) verzwikt je zoontje misschien zijn voet tijdens een lokaal voetbaltornooi en moet hij beroep doen op de gratis én deskundige hulp van één van onze 13.000 vrijwilligers. Dan wil je er zeker van zijn dat zij klaar staan met de beste kennis en materialen om hem te helpen'.

Op www.rodekruis.be/sticker2020 kan men nog tot 17 mei terecht voor een online gift voor de afdeling in jouw buurt.

