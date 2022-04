Voormalig minister van Defensie Steven Vandeput is door de partijraad verkozen om Lorin Parys op te volgen als ondervoorzitter van N-VA. Vandeput was een van de vijf kandidaten.

Na het onverwachte vertrek van Lorin Parys naar de Pro League, de koepel van Belgische profvoetbalclubs, moest N-VA op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter, naast Valerie Van Peel.

Verrassing was daarbij de naam van voormalig minister van Defensie en huidig burgemeester van Hasselt, Steven Vandeput. Hij was een van de vijf N-VA'ers die volgens de partijwoordvoerder hun kandidatuur indienden.

Nog op de lijst stonden Kamerlid Kathleen Depoorter, die vorig jaar al kandidaat was bij de ondervoorzittersverkiezingen, en de Brugse Maaike De Vreese, die in het Vlaams Parlement zetelt. Tot slot waren er nog twee Brusselse parlementsleden: Gilles Verstraeten en Mathias Vanden Borre.

'Proficiat Steven Vandeput met je verkiezing tot collega-ondervoorzitter van onze partij. Ik kijk uit naar de samenwerking', reageert Van Peel zaterdag op Twitter.

