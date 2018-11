Steven Vandeput: 'De NAVO-vergaderingen waren niet altijd leuk'

Steven Vandeput (N-VA) kijkt tevreden terug op zijn termijn als minister van Defensie, een functie die hij vroegtijdig neerlegt om als burgemeester van Hasselt aan de slag te gaan. 'Waren we nu september, dan had u kunnen stellen dat 2018 een zwaar jaar was, ook al stond ik altijd recht in mijn schoenen. Maar oktober heeft álles goed gemaakt: de winst in Hasselt, de nieuwe vliegtuigen, de F-35's. Uiteindelijk was 2018 uitzonderlijk mooi', zegt hij in De Zondag.

Over de aankoop van de F-35 vliegtuigen wijdt Vandeput uit. ' De aankoop van nieuwe toestellen was gewoon noodzakelijk om geloofwaardig te blijven. ... Wij zijn lid van de NAVO. Willen we dat blijven, dan moeten we loyaal en betrouwbaar zijn. Onze toegevoegde waarde is bijvoorbeeld snelle interventie in de eerste fase van een conflict. Je hebt daarvoor aangepaste vliegtuigen nodig. Wie dat niet inziet, geeft beter toe dat hij uit de NAVO wil stappen. Onze partners zouden het niet pikken dat wij alleen maar medische hulppakketjes afleveren.'

De aankoop van de F-35 is volgens Vandeput een stap in de goede richting voor NAVO-partners, maar een pijnpunt blijft dat België slechts 0,9 procent van het BBP, in plaats van de vereiste 2 procent, bijdraagt aan Defensie. Gevraagd of hij de afgelopen jaren wel eens op de vingers werd getikt, antwoordt Vandeput bevestigend: 'Door Trump, maar ook door Europese partners zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Ik kan u zeggen dat de NAVO-vergaderingen niet altijd leuk waren.'

