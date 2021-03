'Het virus weert zich als een duivel in een wijwatervat, met de hete adem van het vaccin in de nek', zegt de viroloog.

'Het virus weert zich als een duivel in een wijwatervat, met de hete adem van het vaccin in de nek'. Dat zei viroloog Steven Van Gucht dinsdag op de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. 'De cijfers zijn rood en de kaarten kleuren rood, maar we kunnen deze opstoot nog neerdrukken', klinkt het verder.

Tussen 13 en 19 maart steeg het aantal besmettingen met 41 procent, tot 4.060 per dag. De afgelopen week werden er op drie dagen ook meer dan 5.000 besmettingen vastgesteld. Daarmee is het risico op besmetting het hoogst sinds vier maanden. 'Gisteren zagen we wel een toename met 42 procent, dus de toename versnelt voorlopig niet verder. De komende dagen zal uitwijzen of het om een tijdelijke hapering gaat', aldus Van Gucht.

Het aantal besmettingen neemt toe in alle leeftijdsgroepen, inclusief de 90-plussers. De grootste toename is er bij kinderen (+56 procent) en bij tieners (+60 procent). Meer dan één op de vier nieuwe gevallen bevindt zich in deze categorieën. In Luik is de toename met 27 procent het kleinst, in Waals-Brabant het grootst (+69 procent). Namen heeft de grootste besmettingsgraad, die ligt zelfs anderhalve keer boven het Belgische gemiddelde.

In de week van 16 tot 22 maart werden elke dag gemiddeld 203,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met meer dan een vijfde (+22 procent) tegenover de zeven dagen ervoor. Afgelopen zaterdag waren er 243 opnames, het hoogste dagcijfer van dit jaar. Er liggen nu 2.359 covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 588 in de intensieve zorgen. 'Dit komt overeen met een verdubbelingstijd van patiënten op intensieve zorgen van één maand, aan dit tempo wordt rond 16 april de kaap van 1.000 ICU-patiënten bereikt', klinkt het verder.

Ook het aantal nieuwe overlijdens door de gevolgen van covid-19 stijgt weer. Tussen 13 en 19 maart kwamen elke dag gemiddeld 25 mensen om het leven, 1,7 procent meer dan een week eerder. De toename doet zich louter voor bij 65- tot 74-jarigen, in woonzorgcentra blijft het aantal overlijdens afnemen.

'We kunnen deze opstoot nog neerdrukken, de grootste hefboom zit in onze eigen handen: afstand houden, maskers dragen waar nodig en nauwe contacten beperken', aldus Van Gucht.

