Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. Er is vooral een toename van nieuwe besmettingen bij mensen jonger dan 33 jaar en bij de 70-plussers is er een quasi verdubbeling van de cijfers.

Reden is de toename van het aantal nieuwe gevallen van coronabesmetting en de toename van de nieuwe ziekenhuisopnames in de voorbije dagen. In de afgelopen week waren er gemiddeld 1.476 nieuwe gevallen per dag in ons land, een stijging met 48 procent tegenover de week ervoor.

De toename is de laatste dagen minder uitgesproken dan voordien, maar op woensdag 16 en maandag 21 september werden er toch bijna 2.000 nieuwe gevallen per dag opgetekend, aldus Van Gucht.

De voorbije week was een stijging te zien van besmettingen van mensen jonger dan 33 jaar en bij de 70-plussers is er zelfs en quasi verdubbeling van de cijfers.

Dat is zo in alle provincies behalve Limburg. In die laatste is zelfs sprake van een daling, maar in West-Vlaanderen is er een toename met 14 procent en in Waals-Brabant zelfs met 108 pct. De hoogste toename was er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er 316 nieuwe gevallen waren in de voorbije zeven dagen, een stijging met 49 procent.

Ook de positiviteitsratio (het percentage positieve testen) blijft bijzonder hoog in Brussel: de voorbije week was dat 9 procent van alle uitgevoerde testen. Dat is dubbel zo hoog als het Belgische gemiddelde. In de provincie Antwerpen waren er 267 nieuwe gevallen per dag in de afgelopen week, een toename met 48 procent, in de provincie Luik waren er 208 nieuwe gevallen per dag, een stijging met 55 procent. (Belga)

Bekijk op deze kaart de evolutie van het aantal besmettingen in uw gemeente