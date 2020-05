'Mensen gaan op een verantwoordelijke en voorzichtige manier om met de versoepelingen', zegt interfederaal woordvoerder Steve Van Gucht. Mogelijke hittegolven in combinatie met covid-19 zullen wel uitdagingen met zich meebrengen.

Het heropenen van de winkels en de uitbreiding van de contactbubbel met maximaal vier personen hebben voorlopig geen effect op de coronacijfers. 'We denken niet dat de versoepelingen te snel gaan', zei Steven Van Gucht vrijdag.

Van Gucht kreeg op de wekelijkse persconferentie van Volksgezondheid en het Crisiscentrum over het coronavirus de vraag of de afbouw van de coronamaatregelen niet te snel gaat, nu die in een stroomversnelling lijkt te komen. En of niet moest afgewacht worden wat het effect is van fase 1B uit de exitstrategie, waarbij op 10 mei de contactbubbel werd uitgebreid met maximaal vier personen en een dag later de winkels heropenden.

'We zijn nu negentien dagen verder. Dat is voldoende om een mogelijk effect te zien. En de cijfers zijn nog altijd goed. We zien voorlopig geen effect van de versoepeling', zei Van Gucht.

Hij wees erop dat burgers slechts geleidelijk aan hun gedrag hebben aangepast, ook al ging de versoepeling op een welbepaald tijdstip in. 'We zien dat aan de geleidelijke toename van de verkeersdrukte. Er was evenmin een stormloop op de winkels of aan de kust. Mensen doen het op een verantwoordelijke en voorzichtige manier. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en voor toekomstige versoepelingen.'

Van Gucht zei dat de verantwoordelijken de maatregelen ook geleidelijk en voorzichtig afbouwen. 'We volgen dit voortdurend op. We denken niet dat de versoepelingen te snel gaan.'

Voor de versoepelingen ingingen, werd rekening gehouden met drie scenario's: een waarbij de epidemie heropflakkerde, een waarbij ze stabiliseerde en een waarbij ze verder afnam. 'Voorlopig zitten we in het gunstige scenario', besloot Van Gucht. 'Maar het is niet gegarandeerd dat dat zo blijft, want de versoepelingen nemen toe. Zoals ik al aangaf, gebeurde de heropstart ook geleidelijk.'

Hittegolven

Heel wat weerdiensten voorspellen een warme en droge zomer. De hittegolven zouden ook wel eens intens kunnen zijn en lang kunnen duren. De risicogroepen voor oververhitting of uitdroging zijn dezelfde mensen met een verhoogd risico op complicaties voor covid-19: ouderen, mensen in woonzorgcentra, oudere mensen die vereenzaamd wonen, mensen met chronische aandoeningen aan het hart, de longen, de nieren, diabetespatiënten en mensen met obesitas. Ook baby's en mensen die buiten moeten werken en fysieke arbeid moeten leveren lopen een verhoogd risico.

Symptomen zijn een (tijdelijke) stijging van de lichaamstemperatuur, versnelde ademhaling, rode huid, braken, misselijkheid, verward worden, flauw vallen of zelfs het bewustzijn verliezen.

Men kan een aantal zaken doen om een hitteslag te voorkomen. Van Gucht raadt aan om thuis te blijven, vooral tijdens de warmste uren van de dag, fysieke activiteit te vermijden, het binnen koel te houden en goed te verluchten, veel water te drinken en alcohol en cafeïne te vermijden.

Verder is het belangrijk om de koelte op te zoeken. Dat kan ook buiten zijn, maar de viroloog waarschuwt om niet met te veel mensen om een plaats samen te komen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan.

Voor gezondheidswerkers, maar ook anderen zal het niet comfortabel zijn om een mondmasker te dragen in deze periode, erkent Van Gucht.

Hij verwijst naar de website www.warmedagen.be voor meer informatie.

Het heropenen van de winkels en de uitbreiding van de contactbubbel met maximaal vier personen hebben voorlopig geen effect op de coronacijfers. 'We denken niet dat de versoepelingen te snel gaan', zei Steven Van Gucht vrijdag.Van Gucht kreeg op de wekelijkse persconferentie van Volksgezondheid en het Crisiscentrum over het coronavirus de vraag of de afbouw van de coronamaatregelen niet te snel gaat, nu die in een stroomversnelling lijkt te komen. En of niet moest afgewacht worden wat het effect is van fase 1B uit de exitstrategie, waarbij op 10 mei de contactbubbel werd uitgebreid met maximaal vier personen en een dag later de winkels heropenden. 'We zijn nu negentien dagen verder. Dat is voldoende om een mogelijk effect te zien. En de cijfers zijn nog altijd goed. We zien voorlopig geen effect van de versoepeling', zei Van Gucht. Hij wees erop dat burgers slechts geleidelijk aan hun gedrag hebben aangepast, ook al ging de versoepeling op een welbepaald tijdstip in. 'We zien dat aan de geleidelijke toename van de verkeersdrukte. Er was evenmin een stormloop op de winkels of aan de kust. Mensen doen het op een verantwoordelijke en voorzichtige manier. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en voor toekomstige versoepelingen.' Van Gucht zei dat de verantwoordelijken de maatregelen ook geleidelijk en voorzichtig afbouwen. 'We volgen dit voortdurend op. We denken niet dat de versoepelingen te snel gaan.' Voor de versoepelingen ingingen, werd rekening gehouden met drie scenario's: een waarbij de epidemie heropflakkerde, een waarbij ze stabiliseerde en een waarbij ze verder afnam. 'Voorlopig zitten we in het gunstige scenario', besloot Van Gucht. 'Maar het is niet gegarandeerd dat dat zo blijft, want de versoepelingen nemen toe. Zoals ik al aangaf, gebeurde de heropstart ook geleidelijk.'Heel wat weerdiensten voorspellen een warme en droge zomer. De hittegolven zouden ook wel eens intens kunnen zijn en lang kunnen duren. De risicogroepen voor oververhitting of uitdroging zijn dezelfde mensen met een verhoogd risico op complicaties voor covid-19: ouderen, mensen in woonzorgcentra, oudere mensen die vereenzaamd wonen, mensen met chronische aandoeningen aan het hart, de longen, de nieren, diabetespatiënten en mensen met obesitas. Ook baby's en mensen die buiten moeten werken en fysieke arbeid moeten leveren lopen een verhoogd risico. Symptomen zijn een (tijdelijke) stijging van de lichaamstemperatuur, versnelde ademhaling, rode huid, braken, misselijkheid, verward worden, flauw vallen of zelfs het bewustzijn verliezen. Men kan een aantal zaken doen om een hitteslag te voorkomen. Van Gucht raadt aan om thuis te blijven, vooral tijdens de warmste uren van de dag, fysieke activiteit te vermijden, het binnen koel te houden en goed te verluchten, veel water te drinken en alcohol en cafeïne te vermijden. Verder is het belangrijk om de koelte op te zoeken. Dat kan ook buiten zijn, maar de viroloog waarschuwt om niet met te veel mensen om een plaats samen te komen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan. Voor gezondheidswerkers, maar ook anderen zal het niet comfortabel zijn om een mondmasker te dragen in deze periode, erkent Van Gucht. Hij verwijst naar de website www.warmedagen.be voor meer informatie.