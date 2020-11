Het is zeker de bedoeling om ergens in november terug te keren naar de oude teststrategie waarbij we ook asymptomatische personen gaan testen nadat die hoogrisicocontact hebben gehad. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van Sciensano.

Een precieze datum kunnen we daar niet opplakken, zei Van Gucht nog wat betreft de teststrategie. 'Er wordt momenteel volop gewerkt aan de verdere operationalisering van de laboratoria van het federaal testplatform. Dat zal in de toekomst leiden tot een meer uitgebreide teststrategie en dat zal een belangrijk wapen zijn om de epidemie verder te bestrijden en een derde golf te vermijden.'

Op dit moment geldt de regel dat mensen die een nauw contact gehad hebben met iemand die positief getest is op covid-19, maar geen klachten vertonen, tien dagen in quarantaine moeten en dit zonder een test.

Volg alle updates over de coronacrisis in onze live

Quarantaine of isolatie?

Sciensano zette maandag nog eens de puntjes op de i wat betreft het verschil tussen quarantaine en isolatie. Een quarantaine duurt tien dagen en is er voor mensen die in contact gekomen zijn met een hoogrisicocontact, maar die zelf niet getest zijn. Onder een hoogrisicocontact verstaat men contact van langer dan vijftien minuten, op minder dan anderhalve meter afstand en waarbij het mondmasker niet de hele tijd werd gedragen. Belangrijk daarbij is dat dit contact van vijftien minuten niet onafgebroken moet zijn, het kan dus heel goed gaan om vijf minuten 's ochtends en tien minuten 's namiddags. Als wel de hele tijd correct een mondmasker werd gedragen, spreekt men van een laagrisicocontact.

De persoon die in quarantaine gaat, is mogelijk besmet, maar voelt zich misschien wel nog goed. 'Dat is normaal', zegt Van Gucht. Het duurt enkele dagen eer het virus zich in je systeem vermeerdert. Wie meteen na contact met een hoogrisicopersoon getest wordt, riskeert daarom om negatief te testen en dat terwijl deze persoon toch besmet is. Soms kan het tot veertien dagen duren eer we ziek worden na een blootstelling, zegt Van Gucht. Meestal is dit echter binnen de vijf à zes dagen. 'Mensen scheiden het virus al uit twee tot drie dagen vooraleer ze ziek worden en dat is precies de geniepige manier waarop het virus weet te verspreiden.'

Een quarantaine duurt tien dagen, te beginnen vanaf het laatste contact met de besmette persoon. Daarna moet men nog vier dagen extra voorzichtig zijn en dus zoveel mogelijk het mondmasker dragen, afstand houden en wegblijven bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het is belangrijk dat u thuisblijft: naar de apotheek, dokter of supermarkt gaan mag, maar draag altijd een mondmasker. Ook een goed idee is om in de buurt van uw huisgenoten een mondmasker te dragen. 'Laat geen bezoekers toe bij u thuis en ga niet op bezoek bij anderen.'

Isolatie is voor mensen die positief getest hebben. Isolatie duurt minstens zeven dagen, te beginnen vanaf de dag van de eerste symptomen. Wanneer er geen symptomen zijn, is dat vanaf de dag van de positieve test. Wanneer de symptomen na de zeven dagen niet verbeterd zijn, is het mogelijk dat de isolatie langer duurt.

In principe gelden dezelfde regels als voor een quarantaine, alleen nog iets strenger. Zo kan men het huis best helemaal niet verlaten, behalve voor medische noodzaak. Contact met huisgenoten moet zoveel mogelijk vermeden worden. Blijf in een aparte kamer en verlucht. Draag steeds een mondmasker bij contact. Andere huisgenoten dienen in quarantaine te gaan.

'Na de zeven dagen isolatie, moeten huisgenoten nog eens tien extra dagen in quarantaine, omdat ze het virus kunnen opgelopen hebben van de besmette persoon.'

Een precieze datum kunnen we daar niet opplakken, zei Van Gucht nog wat betreft de teststrategie. 'Er wordt momenteel volop gewerkt aan de verdere operationalisering van de laboratoria van het federaal testplatform. Dat zal in de toekomst leiden tot een meer uitgebreide teststrategie en dat zal een belangrijk wapen zijn om de epidemie verder te bestrijden en een derde golf te vermijden.' Op dit moment geldt de regel dat mensen die een nauw contact gehad hebben met iemand die positief getest is op covid-19, maar geen klachten vertonen, tien dagen in quarantaine moeten en dit zonder een test. Volg alle updates over de coronacrisis in onze liveSciensano zette maandag nog eens de puntjes op de i wat betreft het verschil tussen quarantaine en isolatie. Een quarantaine duurt tien dagen en is er voor mensen die in contact gekomen zijn met een hoogrisicocontact, maar die zelf niet getest zijn. Onder een hoogrisicocontact verstaat men contact van langer dan vijftien minuten, op minder dan anderhalve meter afstand en waarbij het mondmasker niet de hele tijd werd gedragen. Belangrijk daarbij is dat dit contact van vijftien minuten niet onafgebroken moet zijn, het kan dus heel goed gaan om vijf minuten 's ochtends en tien minuten 's namiddags. Als wel de hele tijd correct een mondmasker werd gedragen, spreekt men van een laagrisicocontact. De persoon die in quarantaine gaat, is mogelijk besmet, maar voelt zich misschien wel nog goed. 'Dat is normaal', zegt Van Gucht. Het duurt enkele dagen eer het virus zich in je systeem vermeerdert. Wie meteen na contact met een hoogrisicopersoon getest wordt, riskeert daarom om negatief te testen en dat terwijl deze persoon toch besmet is. Soms kan het tot veertien dagen duren eer we ziek worden na een blootstelling, zegt Van Gucht. Meestal is dit echter binnen de vijf à zes dagen. 'Mensen scheiden het virus al uit twee tot drie dagen vooraleer ze ziek worden en dat is precies de geniepige manier waarop het virus weet te verspreiden.' Een quarantaine duurt tien dagen, te beginnen vanaf het laatste contact met de besmette persoon. Daarna moet men nog vier dagen extra voorzichtig zijn en dus zoveel mogelijk het mondmasker dragen, afstand houden en wegblijven bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het is belangrijk dat u thuisblijft: naar de apotheek, dokter of supermarkt gaan mag, maar draag altijd een mondmasker. Ook een goed idee is om in de buurt van uw huisgenoten een mondmasker te dragen. 'Laat geen bezoekers toe bij u thuis en ga niet op bezoek bij anderen.' Isolatie is voor mensen die positief getest hebben. Isolatie duurt minstens zeven dagen, te beginnen vanaf de dag van de eerste symptomen. Wanneer er geen symptomen zijn, is dat vanaf de dag van de positieve test. Wanneer de symptomen na de zeven dagen niet verbeterd zijn, is het mogelijk dat de isolatie langer duurt. In principe gelden dezelfde regels als voor een quarantaine, alleen nog iets strenger. Zo kan men het huis best helemaal niet verlaten, behalve voor medische noodzaak. Contact met huisgenoten moet zoveel mogelijk vermeden worden. Blijf in een aparte kamer en verlucht. Draag steeds een mondmasker bij contact. Andere huisgenoten dienen in quarantaine te gaan. 'Na de zeven dagen isolatie, moeten huisgenoten nog eens tien extra dagen in quarantaine, omdat ze het virus kunnen opgelopen hebben van de besmette persoon.'