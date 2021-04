Afgelopen dinsdag was er een piek van 947 patiënten op de intensieve zorg. Dat is het hoogste aantal van de derde golf, verklaarde viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van Sciensano over de coronacijfers. Hij benadrukte dat het belangrijk is om de druk op de intensieve zorg te beperken

'De lichtpunten van de laatste paar weken hebben plaatsgemaakt voor wat onzekerheid', aldus Van Gucht. 'De motor van de daling sputtert en een scherpe daling na de piek blijft voorlopig uit.'

Tussen 6 en 12 april werden elke dag gemiddeld 3.884 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er 8 procent meer dan een week eerder.

Die stijging kan te maken hebben met het feit dat paasmaandag in de vergelijkingsperiode ligt, aldus de viroloog. 'We vergelijken de cijfers van een week met vijf werkdagen met een week van vier werkdagen', verklaart hij. De komende dagen zal dat 'artefact' geleidelijk aan uit de cijfers verdwijnen en zal er een correcter beeld van de cijfers zijn. 'Als we de maandagen niet meenemen in de vergelijking, zien we nog steeds een licht dalende trend van -5 procent', klinkt het nog.

Bij kinderen en tieners is er nog steeds een 'mooie' dalende trend, ondanks het paasmaandageffect. De cijfers liggen hier 6 procent en 22 procent lager dan de week ervoor. De meeste besmettingen doen zich momenteel voor bij de twintigers (+18 procent).

Over de gewesten en provincies heen zijn er nog steeds opvallende verschillen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen de besmettingscijfers 5 procent lager dan vorige week, terwijl ze in Vlaanderen en Wallonië hoger liggen. Het gaat om een stijging van respectievelijk 13 en 6 procent.

De ziekenhuisopnames blijven langzaam verder dalen. Afgelopen week waren er gemiddeld 240 ziekenhuisopnames per dag. Dat is 5 procent minder dan de week voordien. In de helft van de provincies zijn er nog steeds steeds toenames. Dat is het geval in Antwerpen, Limburg, Luik, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Het aantal bezette bedden in de ziekenhuizen lijkt voorlopig te stabiliseren. Al benadrukt Van Gucht dat het nog steeds op een heel hoog niveau ligt. Momenteel liggen er 3.032 patiënten met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen (-3 procent). Op intensieve zorg liggen er 930 patiënten (+2 procent).

Op dinsdag 13 april werd voorlopig de hoogste belasting van de derde golf gemeld op intensieve zorg met een piek van 947 patiënten. 'We moeten de bezetting op intensieve zorg onder controle houden want bedden kunnen niet oneindig worden bij gecreëerd', zegt Van Gucht. 'Een extra bed vereist het nodige medisch gekwalificeerd personeel. Die mensen kunnen niet op enkele weken tijd worden opgeleid.'

Varianten

De overlijdens nemen nog licht verder toe. Gemiddeld waren er de afgelopen week 41 overlijdens per dag, een stijging van 3 procent. De toename van de overlijdens doet zich momenteel vooral voor bij personen tussen de 65 en 85 jaar.

Van Gucht gaf ook info over de coronavarianten. Het aantal besmettingen veroorzaakt door de Britse variant blijft momenteel stabiel rond de 86 procent. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten nemen licht toe en vertegenwoordigen respectievelijk 4,8 en 4,2 procent van de besmettingen.

Ondertussen hebben bijna 2.059.000 of 18 procent van alle Belgen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Bijna 659.000 Belgen, of 6 procent van alle Belgen, kregen al een tweede inenting.

Van de 65-plussers heeft 56 procent een eerste vaccin gekregen. Het aantal vaccinaties neemt daarmee sterk toe met 520.000 dosissen per week, aldus Van Gucht.

