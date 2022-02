De omikrongolf lijkt stilaan zijn piek te hebben bereikt. Op weekbasis stijgt het aantal besmettingen niet langer en op dagbasis is er al een daling waar te nemen. "Als de cijfers op deze manier blijven evolueren, zijn ze midden februari mogelijk laag genoeg om te schakelen naar code oranje van de barometer", vertelt viroloog Steven Van Gucht.

Het lijkt erop dat de piek van de omikrongolf op maandag 24 januari ligt, toen er 75.862 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. Sindsdien is het dagcijfer sterk aan het dalen. "We moeten dat met een kleine korrel zout nemen, aangezien er ook veel mensen zelftesten gebruiken die niet noodzakelijk in de statistieken terechtkomen", aldus Van Gucht. "Maar ook het aantal positieve testen lijkt af te toppen, wat goed nieuws is. We hadden eerder ook al voorspeld dat de piek van deze golf eind januari zou liggen."

De ziekenhuisopnames zitten voorlopig nog in stijgende lijn, maar volgens Van Gucht is ook dat een kwestie van dagen. "Ofwel zitten we nu op de piek, ofwel volgt die over enkele dagen. We hebben al eerder gezien dat de daling in aantal hospitalisaties zich pas voordoet een week na de daling van het aantal besmettingen. Het aantal bezette bedden op intensive care stijgt op dit moment ook nog, maar ik verwacht niet dat we daar opnieuw richting de 500 zullen gaan."

De viroloog benadrukt wel dat het virus nog een hele tijd zal circuleren, zeker gezien de besmettelijkheid van omikron, maar dat is volgens hem geen groot probleem. "De belangrijkste vraag is wat dat betekent voor het zorgsysteem. Ik verwacht dat de druk gaat afnemen, omdat meer mensen immuniteit hebben opgebouwd. We mogen optimistisch zijn, want we zien ook niet meteen een nieuwe variant van het virus die de fakkel van omikron lijkt over te nemen."

Momenteel zitten we volgens de coronabarometer in code rood, wat betekent dat er een hoog risico is op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem. Code oranje kan in werking treden als er tussen 300 en 500 coronapatiënten op ICU liggen, waaraan dus al is voldaan, en het aantal hospitalisaties dagelijks tussen de 65 en de 149 ligt.

Van Gucht verwacht dat we "midden februari" die drempel zullen behalen, waardoor schakelen naar code oranje mogelijk wordt.

Inge Neven: 'Piek van besmettingen lijkt bereikt in Brussels Hoofdstedelijk Gewest'

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt de piek van de coronabesmettingen bereikt. Dat meldt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. De veertiendaagse incidentie ligt op 5.718 besmettingen per 100.000 inwoners, de positiviteitsratio op 44 procent, en het aantal ziekenhuisopnames en het aantal bedden op de afdelingen intensieve zorg die ingenomen worden door COVID-19-patiënten, stijgen zeer licht. "Eigenlijk is de situatie stabiel, zodat we kunnen zeggen dat de piek bereikt is, of zelfs net voorbij is", klink het.

"Maar dat betekent niet dat het afgelopen is", zegt Neven nog. "We moeten blijven inzetten op vaccinatie, we moeten de beschermingsmaatregelen blijven naleven, én wie symptomen heeft of denkt te hebben, moet blijven nagaan of hij een zelftest op PCR-test moet afnemen."

Het is ook niet zo dat we met de omikronvariant de felgegeerde groepsimmuniteit bereikt zouden hebben, aldus nog het hoofd van de Brusselse gezondsheidsinspectie: "Mogelijk is de immuniteit binnen de bevolking nu verbreed, door omikron en door de vaccinaties, maar het is nog veel te vroeg om te spreken over groepsimmuniteit. We moeten afwachten hoe lang de immuniteit die we nu door omikron mogelijk hebben opgebouwd, standhoudt."

