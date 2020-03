De nieuwe cijfers tonen een lichte daling van het aantal besmettingen van Covid-19 in België en het aantal ziekenhuisopnames. 'We hebben het virus bij het nekvel, het is belangrijk dat we nu niet lossen', zei Steven Van Gucht van het wetenschappelijk comité.

De afgelopen 24 uur zijn in ons land nog eens 13 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de FOD Volksgezondheid maandag. In totaal zijn nu al 88 mensen overleden. In de ziekenhuizen zijn nu 1.643 mensen opgenomen, een stijging met 290. Gisteren was er nog een stijging van 355 mensen. Op de intensieve zorgen liggen 322 mensen, een stijging met 32. Gisteren was de stijging groter, namelijk 52 mensen.

Er zijn 342 nieuwe besmettingen vastgesteld, 173 in Vlaanderen, 118 in Wallonië en 45 in Brussel. Van zes besmettingen is nog niet duidelijk waar de patiënt vandaan komt. Het totaal aantal besmettingen ligt nu op 3.743.

Gisteren waren er nog 586 nieuwe besmettingen.

Sinds 13 maart zijn ook al 350 mensen ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Dat zijn er tien meer dan zondag.

Op de afdelingen intensieve zorgen zijn nu in totaal 943 bedden beschikbaar voor COVID-19-patiënten. Daarvan zijn er al 322 in gebruik, wat betekent dat er nog 621 beschikbaar zijn. Die capaciteit kan nog opgetrokken worden, tot ruim 2.800 bedden.

De evolutie gaat dus de goede richting uit, maar Van Gucht beklemtoonde dat het nog veel te vroeg is om een conclusies te trekken. 'Het is bemoedigend, maar de tendens moet nog bevestigd worden', klonk het. 'We zijn nog helemaal niet uit de gevarenzone.'

Meer tests

De overheidsdienst beklemtoont verder dat het aantal positieve gevallen een onderschatting is, omdat lang niet iedereen getest wordt. Vanuit de WHO wordt er al langer op gehamerd om zo breed mogelijk te testen, en ook in België wordt daar werk van gemaakt. Er zijn al zowat 30.000 tests gebeurd, of per dag 2.000 à 2.500. 'We werken aan een uitbreiding van die capaciteit', zei Van Gucht. 'Verschillende spelers, zoals laboratoria, zijn enorme inspanningen aan het doen. Er zijn nog een paar flessenhalzen die we zullen moeten overwinnen, want dit is een complex proces. Het is heel belangrijk dat we dit kunnen uitbreiden.'

In tussentijd werd de oproep om de genomen maatregelen na te leven, nog eens herhaald. 'Jammer genoeg lijkt de urgentie nog niet overal doorgedrongen', klonk het nog tijdens de persbriefing van maandag.

