De tweede coronagolf in ons land is dodelijker dan de eerste golf in het voorjaar. 2020 is een van de dodelijkste jaren sinds de Spaanse griep in 1918, zo verklaarde viroloog Steven Van Gucht dinsdag op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

Het totaal aantal sterfgevallen staat nu op 20.122, waarvan 52 procent in de tweede golf en 48 procent in de eerste golf. 'De piek van het aantal overlijdens tijdens de tweede golf is lager dan die van de eerste golf. Maar doordat het aantal overlijdens slechts langzaam daalt, is deze tweede golf uiteindelijk toch dodelijker.'

Reizigers

'De situatie blijft fragiel. Voor de vierde dag op rij neemt het aantal besmettingen toe, het aantal ziekenhuisopnames (-9 procent) en overlijdens (-21 procent) blijven gelukkig dalen', zei Van Gucht. Van 2 tot 8 januari werden 2.020 bevestigde covid-19 gevallen opgetekend, 27 procent meer dan de week voordien. Maandag werd nog een stijging van 14 procent gemeld.

De redenen voor die toename zijn de felle stijging van het aantal tests van 25.000 naar zowat 40.000 per dag. Verder werd gewezen naar de terugkeer van reizigers uit rode zones. Ook komt 1 januari, een feestdag, nu ook in de referentieperiode. 'Dat maakt dat de huidige trend in de besmettingscijfers moeilijk te interpreteren valt. Er is een opflakkering mogelijk, maar we moeten ook opmerken dat de besmettingen van de afgelopen dagen nog steeds lager liggen dan het aantal besmettingen voor de kerstvakantie'.

