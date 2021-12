Marcelo Ballardin is chef van de Gentse sterrenzaak Oak en van Door 73. Hij won dit jaar Snackmasters en nam deel aan De Slimste Mens Ter Wereld. Hoe kijkt hij terug op 2021?

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Het was een vreemd jaar op nieuwsvlak, maar persoonlijk en professioneel waren er voor mij heel wat hoogtepunten. Ik werd opnieuw oom en voor het eerst peter, mocht een kledinglijn ontwerpen voor CKS, won Snackmasters en nam deel aan De Slimste Mens Ter Wereld.

En wat maakte u boos?

Corona. Helaas zullen we ermee moeten leren leven.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd?

Ik geloof niet in typische goede voornemens à la: dit jaar verlies ik tien kilo, of loop ik een marathon. Als ik zoiets wil, doe ik het gewoon.

Wat was uw grootste ontdekking van 2021?

Net als zowat 80 procent van de bevolking ben ik tijdens de coronacrisis brood beginnen te bakken. En tegen alle verwachtingen in, geniet ik er enorm van. Nu probeer ik panettone onder de knie te krijgen, een van de moeilijkste broden ter wereld.

Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Range, een soort zelfhulpboek over hoe je je doelen kunt bereiken. Veel films heb ik niet gezien, maar Nomadland was absoluut de moeite. En op Netflix heb ik Squid Game in één week uitgekeken: compleet buiten mijn comfortzone, ik werd constant geconfronteerd met 'wat als'-vragen. Tot slot vond ik de laatste platen van Drake en Kanye West heel sterk, en verder ben ik grote fan van de Braziliaanse artiesten Silva en Gilsons.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021?

Een etentje bij Jondal op Ibiza: je zit er op het strand te genieten van fantastische zeevruchten, een geweldige sfeer en prachtige mensen.

Wie is voor u de persoon van 2021?

Virgil Abloh. Zijn impact op de modewereld was zeer groot. Het is ontzettend tragisch dat hij zo jong is gestorven.

Kijkt u uit naar een derde coronaprik?

Zeker weten. Hopelijk kunnen we dan eindelijk stoppen met maskers dragen en hoeven de restaurants en cafés niet meer om elf uur dicht.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met mijn partner Dominik en onze ouders. Uiteraard kook ik dan.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Kon ik ze er maar allemáál uitgooien. Ik ben die sociale media echt kotsbeu. Het was zoveel fijner met mijn simpele Nokia. Maar helaas zijn sociale media heel belangrijk voor het bedrijf, dus kan ik er niet onderuit.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja, ook al kijk ik eigenlijk niet zo vaak.

Durft u opnieuw naar het theater?

Daar heb ik nog geen tijd voor gehad. En eerlijk gezegd vind ik het ook wat deprimerend, met die maskers.

Wat was de strafste sportprestatie van 2021?

Italië op het WK: gewéldig. Als halve Italiaan heb ik daar natuurlijk dubbel van genoten.

Zullen de Rode Duivels het WK in Qatar winnen?

Ik denk dat ze zeker kans maken, alleen missen ze een beetje zelfvertrouwen. Als ze geloven in zichzelf, staan ze ontzettend sterk. Misschien kan een goede portie stoverij met witloof ook wel helpen.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Als iedereen samenwerkt wel.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Ik probeer er altijd voor te zorgen dat iedereen blij en tevreden is, maar soms vergeet ik mezelf. Terwijl vrede met jezelf toch cruciaal is.

Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag?

Ik hoop van niet, maar ik vrees van wel. Mensen zullen twee keer nadenken voor ze hun geld uitgeven. Maar anderzijds opent het misschien ook onze ogen voor het gevaar van overbevolking.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022?

Mijn vijanden: brand in de hel. Mijn vrienden: veel succes. En mezelf: als het opnieuw een jaar wordt zoals 2021, prijs ik me heel gelukkig.

