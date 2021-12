'Het arrest van de Raad van State is een wake-upcall voor de politiek', zegt Senaatsvoorzitter en Vlaams Parlementslid Stephanie D'Hose (Open VLD).

Samen met 5.000 andere demonstranten scandeerde Stephanie D'Hose afgelopen zondag tegen de maatregelen in de cultuursector op de Brusselse Kunstberg. Dat protest kreeg een flinke staart na het arrest van de Raad van State dinsdagavond. Onverwacht mogen theaterzalen en bioscopen opnieuw openen, zij het met beperkte capaciteit. 'Ik ga eerlijk zijn: mijn eerste reactie was blijdschap voor de cultuursector, waar ik enorm veel vrienden heb', zegt de Senaatsvoorzitter en Vlaams Parlementslid. 'Maar ik ben ook politicus. Ik had dus gemengde gevoelens.'

Het arrest is een mijlpaal in het coronabeheer. Staat de poort nu niet open voor elke sector om maatregelen aan te vechten bij de Raad van State?

Stephanie D'Hose: Dat moeten we vanuit de politiek vermijden. Nu moeten we met de voetbalfederatie, de bowlingfederatie en andere sectoren samenzitten om gerechtelijke stappen voor te zijn. Zo moet het toch mogelijk zijn om het CIRM-model (Covid Infrastructure Risk Model, nvdr) breed uit te rollen? Daarbij houden we rekening met de mate van ventilatie en de capaciteit van de zaal, zodat niet elke zaal slechts 200 toeschouwers kan ontvangen, zoals vandaag het geval is.

Er staat ons vermoedelijk een omikrongolf te wachten, en er liggen nog steeds ruim 1.900 coronapatiënten in het ziekenhuis. Is de nood dan niet hoog?

D'Hose: Ik ben geen epidemioloog, ik kan niet inschatten wat Omikron gaat doen. We moeten altijd de ziekenhuizen ontzien, máár het is wel belangrijk dat maatregelen effect hebben. Ik denk niet dat de sluiting van de cultuursector substantieel had bijgedragen tot de daling van de coronacijfers. Nu zetten we sectoren tegen elkaar op, en dat moet stoppen. We zitten niet meer in de acute fase van de pandemie, we kunnen niet voortdurend schakelen tussen sluiten en openen. Corona is here to stay.

Op het Overlegcomité van 22 december 2021. © Belga

'Tevreden dat theaters, opera's, concertzalen én cinema's de deuren terug open kunnen zetten', tweette Groen-vicepremier Petra De Sutter na het arrest. Nochtans zat zij rond de tafel van het Overlegcomité. Wat moet de burger hiervan denken?

D'Hose: Dit is een wake-upcall voor de politiek. Ik zeg niet dat het Overlegcomité zijn grenzen heeft bereikt, maar het is belangrijk dat overheden samenzitten en meer op lange termijn denken. Als de overheid een maatregel niet meer uitgelegd krijgt, dan zal de burger er zich ook niet aan houden.

Ook uw protest kreeg kritiek. Parlementsleden die enkel betogen, maar geen actie ondernemen in het parlement, ondermijnen niet alleen hun geloofwaardigheid, maar ook die van de politiek, stelde de Gentse politoloog Carl Devos.

D'Hose: Dat was ietwat gratuite kritiek. Ik ben een Vlaams Parlementslid, ik heb geen democratische controle op het Overlegcomité. We moeten nadenken over hoe we dat kunnen veranderen - als Senaatsvoorzitter ben ik er langer mee bezig. Zo had ik heel graag gedebatteerd met een federale minister, wat nu niet kan. Er is dus nood aan meer democratische controle. Anderzijds ben ik vorige week in het parlement tussengekomen tijdens het begrotingsdebat. Ik heb dus niet alleen geprotesteerd op straat, maar ook gesproken in het parlement. Daarnaast moeten we nadenken over in wat voor een politiek systeem we draaien.

Hoe bedoelt u?

D'Hose: Volgens sommigen is de particratie te veel doorgeslagen, en hebben we makke parlementsleden. Maar wanneer iemand van de meerderheid aan de alarmbel trekt, dan valt iedereen achterover. Ik wil recht in de spiegel kijken bij wat ik doe, en dat is verdorie de regering controleren. Ik heb veel positieve reacties gekregen, maar ik ben hard geschrokken van de vele zware reacties, die vaak onder de gordel waren. Alsof men schrikt dat een parlementslid een mening heeft. En nog meer als het een vrouw is.

