Stemrecht voor 16-jarigen: ‘Uitdrukkelijke vraag N-VA om leeftijd niet te verlagen’

De komende weken wordt het voorstel van de partij Vooruit besproken om het stemrecht vanaf 16 jaar in te voeren bij de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen van oktober 2024.

Wat is het voorstel?

Het voorstel om het stemrecht vanaf 16 jaar in te voeren bij de lokale verkiezingen werd vorige week ingediend in het Vlaams Parlement door Vlaams parlementslid Kurt De Loor (Vooruit). De bespreking en stemming in de commissie staan de komende weken op de planning. De bedoeling is om alles nog voor de zomer af te ronden, zodat de wijziging al kan worden toegepast bij de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Waarom dit voorstel?

Als jongeren al vanaf 16 jaar mee kunnen stemmen voor de gemeente- en provincieraden, dan geef je hen de kans om te ‘participeren in de politieke wereld van vandaag’, zegt Kurt De Loor. ‘Veel politieke beslissingen hebben ook een grote impact op onze jongeren: ze fietsen naar school, nemen de bus, gaan sporten in de plaatselijke sporthal of gaan op kamp met de jeugdbeweging. Het is dan ook maar normaal dat hun stem gehoord wordt.’

Het Vlaams parlementslid pleit wel voor flankerende maatregelen. ‘Jongeren moeten extra geïnformeerd, geënthousiasmeerd en betrokken worden in het politieke debat.’ Hij verwacht extra inspanningen van de Vlaamse regering, in samenwerking met het onderwijs, de lokale besturen en de (jeugd)verenigingen.

Hoe reageren de andere partijen?

CD&V is voorstander van een verlaging. ‘Het is een leeftijd waarop jongeren een weloverwogen stem kunnen uitbrengen en die ook verdienen’, zegt Brecht Warnez van CD&V. ‘In enkele landen zoals Oostenrijk of bepaalde deelstaten in Duitsland bestaat dit al. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het daar de betrokkenheid van de jongeren bij de politiek verhoogt.’

N-VA blijft het stemrecht vanaf 18 jaar verdedigen. N-VA was bovendien geen voorstander bij de vorming van de Vlaamse regering, zegt Warnez. ‘Tijdens de onderhandelingen is zowel Open VLD als CD&V daarmee akkoord gegaan, dus moeten we die afspraken nakomen.’

Wat met de andere verkiezingen?

In mei 2024 worden er ook Europese, federale en regionale verkiezingen georganiseerd. De Kamer had vorig jaar al beslist dat jongeren vanaf 16 jaar in 2024 ook mogen meestemmen bij de Europese verkiezingen. Vlaams Belang en N-VA stemden toen tegen. Voor de federale en regionale verkiezingen blijft de leeftijd op 18 jaar.