Verkiezingen zijn uiteraard een populariteitspoll. Maar binnen die strijd speelt nog een andere strijd op de achtergrond, namelijk die om de meeste voorkeurstemmen.

De absolute stemmenkampioen in de Belgische electorale geschiedenis, is wijlen Leo Tindemans. Na de val van zijn regering over het Egmontpact in 1978, haalde de CVP'er een jaar later bij de Europese verkiezingen een fenomenale score van 983.600 kiezers overtuigen.

Het duurde nadien behoorlijk lang alvorens nog iemand een beetje in zijn buurt kwam. Die eer was weggelegd voor een andere CD&V'er, Yves Leterme. Hij haalde in 2007 als kandidaat-premier 796.521 voorkeurstemmen, in een rechtstreeks kanseliersduel met Guy Verhofstadt (Open VLD) en Johan Vande Lanotte (SP.A).

Drie jaar later haalde ook N-VA-voorzitter Bart De Wever een monsterscore. Hij klopte op de Senaatslijst af op 785.776 ingekleurde bolletjes en vervolledigt daarmee de top-3 van populairste politici.

In 2010 waren het overigens de laatste rechtstreekse verkiezingen voor de Senaat. Daardoor bieden sindsdien enkel de Europese lijsten de kans om echt vele honderdduizenden voorkeurstemmen te halen. Maar waar partijen in het verleden vaak hun kopstukken en stemmenkanonnen op de Senaatslijsten uitspeelden, is dat minder het geval bij de Europese lijsten.

Een verdere blik op het lijstje veelvraten toont dat vooral Nederlandstaligen de kroon spannen - er zijn nu eenmaal meer Vlaamse kiezers in ons land. Toenmalig SP.A-voorzitter Steve Stevaert was in 2003 even God in Vlaanderen met 604.667 stemmen op de Senaatslijst en datzelfde jaar haalde uittredend premier Verhofstadt 573.182 voorkeurstemmen op de liberale Senaatslijst. Verhofstadt haalde overigens nog tweemaal meer dan 500.000 stemmen. Ex-premier Jean-Luc Dehaene kon in 1999 - de dioxineverkiezingen - op de CVP-Senaatslijst 562.239 kiezers bekoren.

De eerste Franstalige is PS-voorzitter Elio Di Rupo, die bij de Europese verkiezingen van 2004 483.644 stemmen haalde. In het zuiden van het land gaat hij Louis Michel vooraf, die een jaar eerder als toenmalig MR-vicepremier 446.469 stemmen achter zijn naam kreeg. Op de derde en vierde plaats in het zuiden van het land staan nog eens Di Rupo en Michel. De vijfde plaats is voor José Happart (PS), die in 1989 in volle Voerencrisis 308.117 stemmen kreeg.

Slechts één vrouw slaagde erin zich ietwat tussen het mannelijke gezelschap te wurmen. Marianne Thyssen klopte bij de Europese verkiezingen van 2014 af op 340.026 stemmen. De schopte het de komende vijf jaar tot Europees commissaris.

Bij de vorige federale verkiezingen, dus met provinciale kieskringen, was Bart De Wever met voorsprong de populairste met 314.650 voorkeurstemmen, gevolgd door Elio Di Rupo met 181.964 stemmen en Maggie De Block met 131.713 voorkeurstemmen.

Op Vlaams niveau was Liesbeth Homans (N-VA) de numero uno met 163.502 voorkeurstemmen, gevolgd door Kris Peeters (CD&V) met 140.564 stemmen en Hilde Crevits (CD&V) met 112.557 stemmen. De enige reserve hierbij is dat het in kleinere provincies met minder inwoners, vanzelfsprekend moeilijk is een monsterscore te halen.