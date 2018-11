Stemmen moeten deels herteld worden in Waver

In het Waals-Brabantse Waver moet een deel van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen worden herteld. Dat gebeurt op vraag van het CDH. De MR van uittredend plaatsvervangend burgemeester Françoise Pigeolet behield in Waver nipt de absolute meerderheid: zes stemmen minder, en de Franstalige humanisten hadden een zetel meer gehad in de gemeenteraad.

Volgens het CDH was er op verkiezingsdag sprake van 'chaotische omstandigheden' in een bepaald stembureau. Zo viel de stroom kort uit en gingen de gegevens op één van de USB-sticks daardoor verloren. Die stemmen moesten handmatig herteld worden, maar de bijzitters waren al naar huis vertrokken. Het gemeentepersoneel is daarop bijgesprongen.

Gouverneur Gilles Mahieu geeft het CDH nu gelijk, schrijft de Franstalige krant L'Avenir. De gouverneur zelf wil dat niet bevestigen, omwille van 'juridische zekerheid'. De hertelling is normaal gezien voor dinsdag.