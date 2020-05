Een toekomstig COVID-19-vaccin moet voor iedereen beschikbaar zijn. Het mag geen alleenrecht worden voor machtige staten of louter de winsten dienen van de farma-industrie. Zo luidt de oproep van een veertiental organisaties, waaronder 11.11.11, Handicap International en de socialistische vakbond, naar aanleiding van de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag.

Iedereen kijkt uit naar het moment waarop er een coronavaccin beschikbaar zal zijn. Er worden zeventig potentiële vaccins onderzocht, vijf ervan zitten in de klinische fase. Maar, zo zeggen de organisaties zondag, "er is op dit moment geen enkele garantie dat het vaccin voor iedereen op de planeet beschikbaar zal zijn. Het risico is groot dat bedrijven of machtige landen de toegang monopoliseren."

Ze wijzen er echter op dat de farmabedrijven hun onderzoek en ontwikkeling doen op basis van privaat én publieke geld. "Overheden maken miljarden vrij om de zoektocht naar een levensreddend coronavaccin te stimuleren. Onderzoek dat met publiek geld gefinancierd wordt mag niet ten dienste staan van private winsten", klinkt het. "Zonder internationaal afsprakenkader over prijs en beschikbaarheid, dreigt niet de gezondheid van iedereen, maar de farma-industrie als grote overwinnaar uit deze volksgezondheidscrisis te komen."

Ze roepen onder meer op om het toekomstige vaccin te beschouwen als een mondiaal publiek goed dat patentvrij wordt ontwikkeld. Maar ze vragen ook om erop te letten dat de focus op COVID-19 de ontwikkeling, productie en verspreiding van andere levensnoodzakelijke vaccins niet vertraagt.

De vijftien organisaties zijn: VivaSalud, Sol Soc ONG, Street Workers Network, WSM, Monde des Femmes, Handicap International - Humanity & Inclusion, 11.11.11, FGTB-ABVV, CM, Medecins du Monde, Oxfam in België, FOS, CNCD-11.11.11, Entraide & Fraternité.

