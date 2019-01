'Stel dinsdag niet-dringende verplaatsingen uit'

Dinsdag rond 6 uur wordt er lichte sneeuwval verwacht aan de kust en die zal in de loop van de voormiddag richting het oosten van het land trekken. Rond 13 uur wordt in heel Vlaanderen sneeuw verwacht.

Sneeuwval veroorzaakt niet alleen gladde wegen, maar ook een capaciteitsvermindering op de wegen doordat wagens hun snelheid en de tussenafstand aanpassen. Daarom raadt de VAB aan om de baan niet op te gaan als het niet nodig is. Dat zou ellende op de weg kunnen vermijden.

Uit een enquête die de mobiliteitsorganisatie in december nog uitvoerde bij 2.085 automobilisten blijkt dat 53 procent van de ondervraagden bereid is om bij sneeuw niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. Wie geen winterbanden heeft, is sneller geneigd om dat te doen. Daarnaast zei 35 procent van de chauffeurs zich onveilig te voelen in de auto bij sneeuwval. Ook hier ligt dat cijfer hoger bij automobilisten zonder winterbanden dan bij chauffeurs van wagens met winterbanden.

Wie dinsdag toch de baan op moet, zorgt er best voor dat zijn auto in goede staat is, aldus VAB. Het is ook aangeraden om de bandenspanning na te kijken en de rijstijl aan te passen. 'Hou meer afstand en pas je snelheid aan. Ga niet bruusk remmen, zeker niet als je een bocht nadert', luidt het advies.