De Steinerscholen krijgen van de Vlaamse regering nog geen afwijking op de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair.

Dat meldt Onderwijsminister Ben Weyts.

De Steinerscholen dienden bij het Grondwettelijk Hof een verzoek tot schorsing van de eindtermen in, omdat die hen te weinig ruimte zouden geven om eigen accenten te leggen. Dat verzoek werd afgelopen zomer verworpen. Tegelijk startten ze een procedure op om een afwijking op de eindtermen te bekomen. Zo'n afwijking bestaat al in de eerste graad.

Op basis van het advies van Onderwijsinspectie en onafhankelijke deskundigen besloot de regering die afwijking voorlopig voor de verdere graden niet toe te staan. De Steinerscholen krijgen tot 31 januari 2022 om een nieuw voorstel uit te werken.

Lacunes?

De Onderwijsinspectie waarschuwt onder meer voor enkele lacunes in de sleutelcompetenties Nederlands, Wiskunde, Exacte Wetenschappen en Technologie en andere talen. Ook twee experts uit de onafhankelijke commissie van deskundigen zijn bezorgd over enkele tekortkomingen, vooral dan op vlak van kennis. Zo zouden de leerlingen mogelijk niet helemaal gelijkwaardig voorbereid worden op het hoger onderwijs. Onderwijsverstrekkers mogen van de eindtermen afwijken, maar alleen als de eigen eindtermen de vergelijking doorstaan met de officiële eindtermen en als de regering groen licht geeft.

