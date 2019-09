Stefanos Roko exposeert in Antwerpen: 'Nick Cave zingt wat ik wil schilderen'

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Toen de Griekse kunstenaar Stefanos Rokos (°1977) het album No More Shall We Part van Nick Cave and The Bad Seeds hoorde, begon hij te schilderen. Het kleurrijke resultaat is te zien in Bernaerts Gallery te Antwerpen.

'Nick Cave zingt wat ik wil schilderen.'

Prijkt er een pinguïn op een van de werken?

...

