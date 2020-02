Open Vld is een kandidaat-voorzitter rijker. De 56-jarige Stefaan Nuytten uit Koksijde is de vierde kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen aan het hoofd van de Vlaamse liberalen. Wanneer die verkiezingsprocedure wordt opengesteld, blijft afwachten.

Na Bart Tommelein, Els Ampe en Egbert Lachaert kondigt Stefaan Nuytten woensdag zijn kandidatuur aan. Nuytten is onbekend bij het brede publiek. Hij steunde in 2014 de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement, maar raakte met 5.435 stemmen niet verkozen. Bij de lokale verkiezingen van 2018 was hij lijstduwer in Koksijde en veroverde hij evenmin een zitje in de gemeenteraad.

'Ik ben een geboren en getogen liberaal en wil niet met lede ogen toekijken hoe onze partij steeds verder zakt. Open Vld mist realisme en betrokkenheid', zegt de fiscalist woensdag in de kranten van DPG Media. Of hij veel kans maakt om partijvoorzitter te worden, is twijfelachtig. Zijn tegenstanders hebben alleszins meer nationale bekendheid en met Tommelein heeft hij in zijn eigen provincie een stevige tegenkandidaat.

Na Bart Tommelein, Els Ampe en Egbert Lachaert kondigt Stefaan Nuytten woensdag zijn kandidatuur aan. Nuytten is onbekend bij het brede publiek. Hij steunde in 2014 de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement, maar raakte met 5.435 stemmen niet verkozen. Bij de lokale verkiezingen van 2018 was hij lijstduwer in Koksijde en veroverde hij evenmin een zitje in de gemeenteraad. 'Ik ben een geboren en getogen liberaal en wil niet met lede ogen toekijken hoe onze partij steeds verder zakt. Open Vld mist realisme en betrokkenheid', zegt de fiscalist woensdag in de kranten van DPG Media. Of hij veel kans maakt om partijvoorzitter te worden, is twijfelachtig. Zijn tegenstanders hebben alleszins meer nationale bekendheid en met Tommelein heeft hij in zijn eigen provincie een stevige tegenkandidaat.