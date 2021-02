Bij een steekpartij die maandagnamiddag plaatsvond in het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek, is één vrouw zwaargewond geraakt. Een tweede, zwangere vrouw werd door de dader weggeduwd toen hij de vlucht nam. Dat meldt het Brusselse parket. De politie kon de dader oppakken en verhoort hem maandagavond.

De juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk, maar volgens de eerste gegevens vond het incident plaats op een metrostel in het Weststation. Daar zou een man zijn ex-partner hebben neergestoken. De man probeerde nog te vluchten, maar kon opgepakt worden.

'De feiten hebben betrekking tot de privésfeer en vonden plaats in een metrotrein', zegt het Brusselse parket. 'Een vrouw raakte ernstig gewond en een zwangere vrouw in de trein werd naar vermoeden door de dader geduwd toen hij vluchtte. Naar aanleiding van deze feiten heeft het parket van Brussel de ontruiming van de bewuste metrotrein bevolen. Ook het station werd vrijgemaakt. Het parket heeft tevens verzocht de videobeelden in beslag te nemen en heeft een wetsdokter aangesteld.'

Een verdachte is gearresteerd en wordt door de politie verhoord. (Belga)

