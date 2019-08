De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft in 2018 in totaal 8.947 onderzoeken gevoerd naar schijnrelaties. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure dinsdag. De voorbije jaren nam het aantal onderzoeken gestaag af. Sinds 2014 gaat het om een daling met ruim een kwart.

Tussen 2014 en 2018 nam het aantal onderzoeken naar huwelijken in België af met 20 procent, terwijl de DVZ 23 procent minder controles op wettelijke samenwoningen uitvoerde. De onderzoeken naar huwelijken in het buitenland zakten met 35 procent. Al jarenlang hebben de meeste onderzoeken naar schijnrelaties betrekking op Marokkanen. Dat was ook vorig jaar het geval met 2.211 onderzoeken. Turken (400) en Algerijnen (336) vervolledigen de top drie.