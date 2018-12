Steeds minder controle op politiediensten bij gedwongen verwijdering vreemdelingen

De AIG voerde in 2017 in totaal 103 controles uit bij gedwongen verwijderingen, waarbij in totaal 282 migranten betrokken waren. De meeste controles (92) vonden plaats bij de luchthavenpolitie op Brussels Airport, waar ook de meerderheid van de verwijderingspogingen plaatsvinden (7.901).

Myria stelt vast dat het aantal controles stevig aan het afnemen is. Zo werden er in 2013 op de nationale luchthaven nog 157 controles uitgevoerd, op 8.800 verwijderingspogingen. Op vier jaar tijd is het aantal controles er dus met 41 procent afgenomen. 'Het aantal controles is echt heel wel heel weinig', zegt Carolina Grafé van Myria. 'Nochtans zijn die inspecties er op aanbevelingen van de commissie-Vermeersch gekomen, in de nasleep van de dood van Semira Adamu in 1998.'

'Ik ga ervan uit dat die acties doorgaans zeer correct verlopen. Maar het is toch belangrijk, zowel voor de politie als voor de uitgewezen persoon, dat er een orgaan is dat bij een incident kan tussenkomen of kan beslissen tot een stopzetting.'

Voorts klaagt het federaal migratiecentrum in het rapport ook aan dat zwangere en pas bevallen vrouwen, bij gebrek aan duidelijke regelgeving, onvoldoende bescherming genieten tegen detentie en verwijdering. 'Er is geen enkel wet over de omstandigheden waaronder de zwangere vrouwen kunnen worden opgesloten of uitgewezen. Er zijn wel aanbevelingen gedaan, maar we zien dat die niet altijd gevolgd worden', luidt de kritiek.

Tot slot herhaalt Myria ook zijn bezwaren bij het opsluiten van gezinnen met minderjarige kinderen, wat sinds augustus opnieuw gebeurt. 'We zijn sowieso tegen het opsluiten van minderjarigen, omdat zoiets altijd een traumatisch effect heeft op de kinderen', zegt Carolina Grafé. Het centrum klaagt ook aan dat voor het eerste gezin de maximale verblijfsduur van 28 dagen al meteen overschreden werd. 'Dat doet vragen rijzen. We vragen ons af of dit in de toekomst nog vaker zal gebeuren', zegt Grafé. Als alternatief voor de opsluiting, pleit Myria ervoor om meer te investeren in terugkeerwoningen.