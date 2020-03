Een aantal lidstaten van de Europese Unie is bereid om niet-begeleide minderjarigen uit de overvolle opvangkampen voor asielzoekers op de Griekse eilanden over te brengen. Dat bleek woensdag voor aanvang van een spoedvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie over de crisis in Griekenland.

Griekenland wordt aan de grens met Turkije met een nieuwe toestroom van vluchtelingen en migranten geconfronteerd, terwijl het land al jaren worstelt met de opvang.

Alleen al op de eilanden in de Egeïsche Zee verblijven volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ruim 40.000 mensen, terwijl er eigenlijk maar opvangplaatsen voor 6.000 mensen zijn. Over het aantal onbegeleide minderjarigen zijn er geen precieze data. Hulporganisaties ramen hun aantal op ongeveer 4.000 in heel Griekenland.

'Ik ben zeer ongerust over de situatie, vooral wat kinderen en onbegeleide minderjarigen betreft. Het is dringend nodig dat zij uit deze omstandigheden raken en een toevluchtsoord vinden', zo lanceerde eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson een oproep voor aanvang van het overleg.

Finland en Luxemburg toonden al bereidheid. 'Als elke lidstaat per half miljoen inwoners tien onbegeleide minderjarigen opneemt, zal er al heel wat lijden uit de wereld geholpen zijn', zei de Luxemburgse minister Jean Asselborn. Hij wil dan ook tien jongeren overbrengen naar het Groothertogdom. Finland wil 175 'kwetsbare' mensen onthalen en ook Duitsland wil volgens minister Horst Seehofer minderjarige vluchtelingen overnemen, maar enkel als ook andere lidstaten meedoen en de orde aan de grens met Turkije wordt hersteld.

Griekenland kreeg sinds 2016 2,4 miljard euro van Europa om zijn migratie- en asielinfrastructuur te versterken. Toch blijven de omstandigheden in de opvangkampen bijzonder slecht en is er nog steeds een enorme achterstand bij de verwerking van asielaanvragen en het terugsturen van mensen zonder recht op asiel naar Turkije, een onderdeel van het akkoord dat de EU in 2016 met Turkije sloot. 'Maar dit is niet het moment om te zeggen dat je je huiswerk niet hebt gemaakt', zei Johansson bij de presentatie van nieuwe steunmaatregelen voor Athene.

