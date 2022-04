De opvang van Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen begint na twee maanden op zijn grenzen te stoten, zo stellen gemeenten vast. Gastgezinnen én vluchtelingen komen steeds meer vragen om een alternatief.

Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Precies twee maanden nadat de federale regering met haar project #PlekVrij een beroep is beginnen te doen op Belgische gezinnen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, doen de meeste gezinnen die daarop zijn ingegaan, dat nog steeds. Toch geven veel gemeenten ­tegelijkertijd aan dat het aanvankelijke enthousiasme van veel mensen begint om te slaan nu de opvang langer duurt dan waar zij op gerekend hadden.

Dat stelt ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vast: 'De enorme solidariteit was mooi, maar de impact is groter dan ­mensen hadden verwacht.'

In Turnhout - waar 81 mensen opgevangen worden in 33 huishoudens - zijn het vooral de Oekraïense gezinnen die vragen of ze mogen verhuizen, zegt schepen van Sociale Zaken Kelly Verheyen (Vooruit). In vijf gevallen is dat al gebeurd. 'De voornaamste reden daarvoor is het gebrek aan privacy.'

In Vilvoorde signaleren 'zowel de gastgezinnen als de Oekraïense gezinnen moeilijkheden', zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). 'Heel vaak is de communicatie moeilijk, want zelfs heel wat hoogopgeleide Oekraïners spreken amper of geen Engels. Sommige gastgezinnen wilden wel onderdak bieden, maar stellen nu vast dat ze ook betrokken raken in de administratieve mallemolen: zoeken naar werk, Nederlandse les, huisvesting.'

Rigina Valeeva, die zelf een gezin opvangt en als tolk optreedt voor opvanggezinnen in regio Denderleeuw, stelt dan weer vast dat 'de financiële ­impact vaak hoger blijkt dan verwacht'.

