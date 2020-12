Steeds meer Belgen krijgen politiebescherming. Momenteel lopen er zeventig dossiers van politiebescherming, goed voor 144 beschermde personen. Dat is een stijging met 10 procent tegenover 2019 en bijna een verdubbeling tegenover 2017, schrijft De Standaard woensdag op basis van cijfers van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

Covid-experts als Marc Van Ranst en Erika Vlieghe, ministers in de Vlaamse (Zuhal Demir, N-VA) en Brusselse regering (Elke Van den Brandt, Groen), burgemeesters, schepenen, magistraten, advocaten, een jogger die een hondje doodstak... De lijst met personen die politiebescherming krijgen na allerhande bedreigingen, was volgens de krant zelden zo lang.

Bedreigingen kunnen de daders duur komen te staan. Dreigen met een daad waarop een gevangenisstraf van ten minste drie maanden gesteld is, kan een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete tot 800 euro opleveren. In de zwaarste gevallen is een gevangenisstraf tot vijf jaar en een geldboete tot 4.000 euro mogelijk.

