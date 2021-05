'Het aantal meldingen van agressie tegen journalisten is het afgelopen jaar opmerkelijk gestegen', zegt Pol Deltour, nationaal secretaris van de VVJ, dinsdag.

Maandagavond werd het gebouw van DPG Media in Antwerpen ontruimd na een dreiging. De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) merkt de laatste tijd een tendens op van agressie tegen journalisten. 'In die context is de dreiging aan het adres van DPG Media iets waar we ons zorgen over moeten maken', zegt Pol Deltour. 'Het is erg dat een volledige redactie het werk stop moet zetten. We moeten die tendens in de gaten houden en goed inschatten.'

Volgens Deltour is er bij het algemene publiek wel genoeg vertrouwen in de media. 'Sinds het begin van de coronapandemie zien we dat dat vertrouwen zelfs toeneemt. Maar het gevaar uit zich meer en meer in bepaalde uithoeken van de samenleving.'

Drie jaar geleden richtte de VVJ een meldpunt op voor agressie tegen journalisten. Het afgelopen jaar is het aantal meldingen opmerkelijk gestegen, volgens Deltour. Ook het soort agressie verandert: 'Vroeger kregen we vooral meldingen van verbale agressie, nu zien we jammer genoeg meer en meer vormen van fysieke agressie.'

Maandagavond werd het gebouw van DPG Media in Antwerpen ontruimd na een dreiging. De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) merkt de laatste tijd een tendens op van agressie tegen journalisten. 'In die context is de dreiging aan het adres van DPG Media iets waar we ons zorgen over moeten maken', zegt Pol Deltour. 'Het is erg dat een volledige redactie het werk stop moet zetten. We moeten die tendens in de gaten houden en goed inschatten.' Volgens Deltour is er bij het algemene publiek wel genoeg vertrouwen in de media. 'Sinds het begin van de coronapandemie zien we dat dat vertrouwen zelfs toeneemt. Maar het gevaar uit zich meer en meer in bepaalde uithoeken van de samenleving.'Drie jaar geleden richtte de VVJ een meldpunt op voor agressie tegen journalisten. Het afgelopen jaar is het aantal meldingen opmerkelijk gestegen, volgens Deltour. Ook het soort agressie verandert: 'Vroeger kregen we vooral meldingen van verbale agressie, nu zien we jammer genoeg meer en meer vormen van fysieke agressie.'