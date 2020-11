Morgen gaan de winkels in ons land opnieuw open. Aan de hand van stewards, onthaalpunten en digitale telsystemen willen Brussel, Gent en Antwerpen dat zo veilig mogelijk laten verlopen.

De stad Brussel heeft na overleg met onder meer de politie beslist om strenge maatregelen te nemen bij de heropening van de winkels in de drukke Nieuwstraat. Een telsysteem, duidelijke looprichtingen en de aanwezigheid van stewards en agenten moeten een overrompeling vermijden. De toegang tot de Grote Markt en de kerstboom blijft gefilterd.

In de Nieuwstraat kunnen de shoppers slechts in twee looprichtingen bewegen. Die zullen duidelijk afgebakend zijn via dranghekken en er worden grondmarkeringen aangebracht. Om te zorgen dat de afstandsregels gerespecteerd blijven, wordt het aantal aanwezigen in de Nieuwstraat beperkt via een dynamisch telsysteem. Aan de ingangen van de winkelstraat, waar ook handgel ter beschikking is, wordt de drukte van het moment weergegeven. Om alles rustig te doen verlopen, zijn er zowel stewards als politieagenten aanwezig. Tegen het einde van de week zal de monitoring van de drukte weergegeven worden op de website van de stad Brussel.

De reusachtige kerstboom op de Grote Markt zorgde afgelopen weekend al voor een kleine overrompeling en dus onveilige situaties in deze gezondheidscrisis. De ingangen tot de Grote Markt blijven beperkt, er wordt gefilterd en bij een te grote toestroom wordt het plein zelfs afgesloten. Eten, drinken en roken wordt voortaan ook verboden op de Grote Markt, zodat het dragen van een mondmasker altijd verplicht blijft, ook bij het maken van een foto aan de kerstboom. De politiediensten zien toe op de naleving van de maatregelen.

Antwerpen

Ook op de populairste winkelas van Antwerpen, de Meir en omgeving, zal de stad extra inspanningen doen om de maatregelen zoals afgevaardigd door het Overlegcomité toe te passen. Die worden vanaf 1 december uitgerold, in aanloop naar het komende weekend, klinkt het. Ook de vier koopzondagen die in december gepland stonden, gaan door.

De in het voorjaar uitgevoerde acties, zoals pijlen op de grond met de aanbevolen wandelrichting, aanduidingen van de start van een wachtrij, en ledschermen en affiches om bezoekers aan de regels te herinneren, zijn nog steeds aanwezig. Verder vraagt de stad om alleen te komen en indien mogelijk op minder drukke momenten te gaan winkelen.

Nieuw is dat er drie bemande 'onthaalpunten' worden opgericht, aan de drie drukste toegangen tot de Meir (Meirbrug, Wapper en Jezusstraat/Leysstraat). Door middel van hekken wordt een beperktere doorgang gecreëerd dan normaal het geval is. Shoppers krijgen er vooraleer ze de winkelstraat opwandelen nog even de essentiële regels mee: een mondmasker dragen, alleen winkelen, en rechts wandelen. Er wordt ook handgel verdeeld.

Door middel van digitale telsystemen met camera's en sensoren monitort de stad hoeveel bezoekers er aanwezig zijn op de Meir-as, zodat de politie kan ingrijpen indien nodig. Verder is elke winkeluitbater ervoor verantwoordelijk dat de wachtrij aan zijn zaak coronaproof georganiseerd is.

Voorts zal in het nabije winkelgebied de Wilde Zee een circulatiesysteem gelden, waarbij sommige straten enkele richting worden. De Nationalestraat wordt parkeervrij gemaakt en de Kammenstraat autovrij, zoals elk jaar voor het eindejaarsshoppen.

Gent

In tegenstelling tot Antwerpen, wil het Gentse stadsbestuur de komende koopzondagen niet onvoorwaardelijk laten doorgaan. De komende dagen en de koopzondag van 6 december worden een test om te zien of er geen overrompeling komt en of alle coronamaatregelen gevolgd worden.

In Gent zullen niet-essentiële winkels in de belangrijkste straten dinsdag de deuren openen, al is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om de komende dagen te gaan 'funshoppen'. Er komt een maximum van zowat 4.000 bezoekers voor de twee belangrijkste winkelstraten, de Veldstraat en de Langemunt. Dranghekkens moeten de bezoekersstromen gidsen en een druktebarometer toont de bezoekerscapaciteit.

De komende dagen zullen stewards ingezet worden in de belangrijkste winkelstraten in Gent: de Veldstraat (waar zowat 2.730 mensen tegelijkertijd mogen winkelen) en Langemunt (waar zowat 1.270 mensen tegelijkertijd mogen komen). Er komen hekkens aan de ingang van de twee belangrijkste winkelstraten zodat die tijdelijk kunnen worden afgesloten bij te veel volk. Die krijgen dus ook een maximumcapaciteit en de stad ontwikkelt een druktebarometer om een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat in de winkelzone aanwezig is.

De druktebarometer toont parameters zoals de drukte in de ondergrondse P-garages, livepassantentellingen via Proximus, drukte in de fietsenstallingen en de livemonitoring. Via de website en de sociale media van de stad Gent zal gecommuniceerd worden over de situatie. Via die kanalen zal de stad ook oproepen om niet naar Gent te komen indien het te druk wordt.

De stad zet ook in op faciliteiten als openbaar sanitair en gelegenheid om de handen te wassen. De meeste winkelstraten zijn al aangepast om de afstandsregels te respecteren, onder andere met de paarse neuzekes op de grond die dienst doen als 'afstandsbollen'. 'Als stad nemen we onze verantwoordelijkheid, maar ook onze winkeluitbaters en hun klanten moeten dat doen', zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD). 'Kom alleen, koop lokaal en hou het veilig.' (Belga)

