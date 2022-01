De federale regering heeft het licht op groen gezet voor een actualisering van de strategische visie op Defensie, die de krachtlijnen van het beleid tot 2030 bepaalt. Die worden vertaald in een STAR-plan - dat staat voor Security, Technology, Ambition en Resilience. De middelen voor Defensie moeten tegen 2030 stijgen tot 1,54 procent van het bbp.

Het kernkabinet raakte het vorige week al eens over het budgettair pad voor de komende jaren. Het STAR-plan voorziet in een groeitraject voor het personeel en een 'stabiel en groeiend' budget dat de infrastructuur duurzaam moet verbeteren.

Ook moet het plan het mogelijk maken duale capaciteiten - voor zowel civiel als militair gebruik - te verwerven en te ontwikkelen. Het bevat ook een strategie om de industriële basis en de maatschappelijke terugverdieneffecten te versterken en is gericht op complementariteit met onze partners.

Investering

Het budget voor 2022 is vastgesteld op 4,2 miljard euro en zal tegen 2030 stijgen tot 6,9 miljard euro, wat volgens de huidige prognoses overeenkomt met een defensie-inspanning van 1,54 procent van het bbp. Zoals bekend rekent de NAVO op een inspanning van 2 procent.

Het STAR-plan plant voor 10,2 miljard euro aan investeringen in capaciteiten, bovenop de 9,2 miljard euro die was voorzien in de Strategische Visie 2016.

'Dit is een noodzakelijke investering om de veiligheid van de Belgische bevolking te blijven garanderen, onze kritieke systemen te beschermen en om ons land in staat te stellen om de huidige en toekomstige bedreigingen het hoofd te bieden, waaronder ook hybride dreigingen', benadrukt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in een mededeling.

Aanbevelingen

Details over de investeringen staan er niet in. Daarvoor is het wachten op de goedkeuring van een militaire programmatiewet. Zo was eerder in de pers bijvoorbeeld sprake van 18 nieuwe helikopters.

'De bijkomende investeringen liggen in de lijn van de aanbevelingen van het Strategisch Comité, een multidisciplinaire groep van experts, die de minister eind 2020 heeft opgericht', luidt het.

Wel benadrukt ze het belang van een nieuwe Cybercomponent. Daar hamert de minister al langer op en de gebeurtenissen van de voorbije weken hebben dat volgens haar ook onderstreept.

