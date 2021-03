Serine Ayari is actrice en stand-upcomedian. Ze werkt mee aan de podcast Puur Hypothetisch van Studio Brussel. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 14 minuten en 53 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Dat er nog steeds geen concrete vooruitzichten zijn voor de cultuursector en de horeca. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Meer werk maken van mentale gezondheid. En meer kansen en macht geven aan vrouwen. Wat is uw grootste prestatie? Twee jaar geleden ben ik voor het eerst naar New York getrokken om er aan stand-upcomedy te doen. Dat was life changing: voordien had ik veel twijfels over mijn talent en luisterde ik te veel naar anderen. Maar sindsdien voel ik me veel zelfverzekerder. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik te weinig voor mezelf heb gezorgd. Maar dat is typisch voor late twintigers zeker? Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Mijn hele leven al, omdat ik het gevoel had dat ik hier te weinig kansen kreeg. Ik heb zowat alles geprobeerd: solliciteren in de VS, even in Turkije wonen, het in Parijs proberen te maken... Maar drie jaar geleden las ik het boek Black Privilege - Opportunity Comes to Those Who Create It en toen besloot ik toch maar te blijven. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? De zomers in Tunesië. Mijn ouders hadden er alle tijd en ik zat de hele dag aan het strand met mijn zussen, neven en nichten. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik probeer minder vlees te eten, maar mijn auto kan ik heel moeilijk loslaten. Ik hou echt niet van het openbaar vervoer. Er is altijd wel íéts mis: vertragingen, passagiers die stinken... Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik had een stukje stand-upcomedy online gezet en kreeg als commentaar: 'Dat ze zich op het podium zo gedraagt en dan verbaasd is dat ze verkracht wordt.' Wait, what? Praat u weleens tegen uw huisdier? Ik heb er geen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Dat ik zolang heb gewacht om met stand-upcomedy en acteren te beginnen. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Ik vrees van wel en dat maakt me triest. Maar ik probeer zo veel mogelijk te luisteren naar de positieve stemmen rondom me. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Het album Fly or Die van NERD. Dat stond van mijn twaalfde tot mijn achttiende constant op repeat. Waarover zou u meer willen weten? Over de mens en hoe die functioneert. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Vrij veel. Dat heb ik van mijn papa geleerd: ook al heb je maar één euro, dan nog kun je 50 cent geven aan iemand die het meer nodig heeft. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Dat je ze niet kunt controleren. Vindt u seks overschat? De druk eromheen wel. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn papa zag ik vanmorgen, mijn mama zie ik vanavond. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik heb een fiets gekocht en die probeer ik elke dag te gebruiken. Maar door de lockdown wordt mijn relatie met eten nog slechter dan ze al was. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik denk van wel. Als Tunesië veilig is, ga ik daarheen. En anders zijn er nog wel wat andere landen waar ik mensen ken die me willen helpen. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat niet iedereen hetzelfde doorzettingsvermogen heeft en dezelfde verwachtingen koestert als ik.