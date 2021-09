Vakbond VSOA heeft vrijdag een stakingsaanzegging ingediend voor een werkonderbreking en acties bij de Brusselse brandweer. Die zouden maandag om 8 uur moeten beginnen. Doel is maatregelen af te dwingen tegen de toenemende agressie tijdens interventies, zegt vakbondsafgevaardigde Eric Labourdette.

'Voor de politie werd een bijzondere parlementaire commissie samengesteld, maar de brandweer werd daar buiten beschouwing gelaten', verzucht Labourdette. 'Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024 bevat maatregelen voor de politie, maar niet voor ons.'

Molotov

'De situatie wordt erger. Een jaar geleden kregen we in het centrum van Brussel molotovcocktails naar het hoofd geslingerd. Een primeur voor België! Eén kwam op een meter van een brandweerman terecht en had hem in brand kunnen steken. Afgelopen woensdagavond vielen we in een hinderlaag in de Versailles-wijk in Neder-Over-Heembeek. Jongeren staken er tot twee keer toe containers in brand. Tijdens de eerste interventie ging de politie nog met ons mee, maar de tweede keer niet meer. Het was dan dat er kasseien naar ons gegooid werden - we hebben de containers brandend achter moeten laten. Straks komen we in situaties als in Frankrijk terecht en gooien ze met microgolfovens en koelkasten. Brandweerlui verdienen bescherming!'

Het VSOA vraagt over het algemeen meer respect voor de brandweer en wijst op de weinige mogelijkheden om promotie te maken en de toestand van de kazernes.

