Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen Dirk Van den Bulck bevestigt dat er sprake is van een nieuwe asielcrisis, maar vindt het voorbarig van een grote crisis te spreken.

In het Klein Kasteeltje in Brussel is maandag een 24 uren­staking ingegaan. In De Ochtend op Radio 1 bevestigde Van den Bulck maandag dat het aantal verzoeken in ons land is toegenomen, net als in andere landen, en dat er een plaatstekort is.

Er is ook sprake van een personeelsgebrek. Wel is het aantal beslissingen intussen toegenomen, en dat door zowel interne maatregelen als beslissingen van de federale regering.

Volgens de commissaris-generaal zijn er momenteel wervingen aan de gang om op die manier de procedures te versnellen. Het probleem is dat dit enige tijd vergt - Van den Bulck heeft het over weken en maanden.

Maar wat eveneens nodig is, is de effectieve toepassing van de Dublin-akkoorden. Die gaan onder meer over de opvang van asielzoekers van buiten de Europese Unie die al in een ander EU-land een procedure hebben lopen. Volgens Van den Bulck is die secundaire migratie binnen Europa sterk toegenomen.

Hij stipt ook een aantal andere factoren aan die druk zetten op het systeem. De terugkeer is bijvoorbeeld bemoeilijkt als gevolg van de coronaprocedures. Ook loopt de doorstroming naar de markt van de huisvesting stroef.

Van den Bulck weerlegt dat er een massale instroom uit Afghanistan voor de deur staat. Of beter: hij vindt dat moeilijk te voorspellen. 'Het is niet fact-based dat we nu rekening moeten houden met een massale migratie.' In de eerste helft van dit jaar waren er veel ontheemden in Afghanistan omwille van de gevechten tussen het leger en de taliban, maar die gevechten zijn nu afgelopen. Er is weliswaar een risico op vervolgingen, maar dat gaat om een beperkte groep. De meeste Afghanen op het platteland zien geen gevechten meer, aldus Van den Bulck.

