In het Klein Kasteeltje in Brussel gaat maandag een 24 uren­staking in. Dat schrijft De Tijd zaterdag. Het aanmeldcentrum van Fedasil zit bijna vol. Het aantal maandelijkse asiel­aanvragen staat op het hoogste niveau sinds de vluchtelingencrisis eind 2015. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi betreurt dat er een stakingsactie komt, maar hij heeft wel begrip voor de verzuchtingen van het personeel.

'We zitten vol', zegt directrice Isabelle Plumat, die de actie steunt. Het centrum zegt 'Nederlandse toestanden' te willen vermijden. Zijn Nederlandse evenknie Ter Apel moest vorige week honderden asielzoekers op veldbedden en stoelen laten slapen door plaatsgebrek. 'We trekken al maanden aan de alarmbel, maar er is getalmd', zegt Plumat. Ze vraagt met aandrang een asielsysteem dat minder reactief is. 'We zitten in een crisis, maar staan niet klaar.' Het Klein Kasteeltje vraagt meer plaatsen en middelen voor het hele opvangnetwerk. Ook eist het als enige aanmeldcentrum in ons land een back-up.

'Het personeel van Fedasil gaat van crisis naar crisis en dat zet druk op hun work-lifebalance. Vandaag wordt de situatie opnieuw moeilijk. Door de overstromingen verloor Fedasil heel wat plaatsen en om corona-uitbraken te vermijden, dient nog heel wat capaciteit gebruikt te worden als isolatiecapaciteit. De gezondheidsvoorschriften tegen corona zetten ondertussen al anderhalf jaar een zware druk op het werkomstandigheden van de medewerkers. In deze context worden we momenteel geconfronteerd met een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen, met name van Afghanen. Ook via de missie Red Kite werden personen geëvacueerd die nu in het opvangnetwerk instroomden', klinkt het bij de staatssecretaris.

Er wordt ingezet op het verhogen van de opvangcapaciteit om de druk op het opvangnetwerk te verlagen. Komende woensdag komt een delegatie langs op het kabinet om nogmaals in overleg te treden.

Staatssecretaris Mahdi merkt nogmaals op dat het Klein Kasteeltje eenvoudigweg niet geschikt is als plaats voor een aanmeldcentrum. Het personeel kan daar niet in de juiste omstandigheden werken. Het gebouw heeft beperkingen om de meerrdere stappen die een asielzoeker moet volgen, te doorlopen. Daarom bekijkt de bewindsman ook om de verhuis naar een meer geschikte locatie in overleg met de Brusselse autoriteiten in een stroomversnelling te brengen.

