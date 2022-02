De vakbonden ACV en ACLVB starten vandaag/dinsdag om 22.00 uur een 24 urenstaking in de gevangenissen en gesloten centra voor mensen zonder papieren. Dat hebben de christelijke vakbond en de liberale vakbond maandag aangekondigd. De bonden eisen betere lonen voor de 65.000 federale ambtenaren.

De vakbonden voeren actie in de aanloop naar de begrotingscontrole in maart. Nu er bij de politie een voorakkoord is over hogere lonen, willen de christelijke vakbond en de liberale vakbond ook voor de federale ambtenaren een inspanning. 'We vragen een herwaardering van de barema's. Het is net als bij de politie twintig jaar geleden dat dat gebeurde', zegt Johan Lippens van ACV Openbare Diensten.

'De barema's moeten ook herbekeken worden om bepaalde functies opnieuw aantrekkelijk te maken. Sommige profielen zijn bijzonder moeilijk aan te werven omdat de lonen niet meer in verhouding staan met die in de private sector.' Maandag gingen de bonden hun eisen al afgeven bij de kabinetten van premier Alexander De Croo (Open Vld) en verschillende vicepremiers.

Enkel minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) ontving de bonden persoonlijk, zegt Silvana Bossio van de christelijke vakbond. Dinsdag gingen ze ook langs bij Ecolo, de PS en Groen.

