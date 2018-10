Staking Aviapartner gaat zondag door, akkoord blijft opnieuw uit

Na een marathononderhandeling van tien uur hebben bonden en directie van de bagageafhandelaar elkaar niet gevonden. Even voor 21 uur werden de gesprekken stopgezet. Ze worden zondag vanaf 10 uur hervat. Het personeel gaat niet opnieuw aan de slag op zondagochtend, zoals de voorbije 24 uur in het vooruitzicht was gesteld.

De directie van Aviapartner heeft zaterdagavond bij hoogdringendheid de verzoening aangevraagd. De onderhandelingen met de vakbonden worden zondag hervat, maar intussen gaat de staking voort.

De onderhandelingen vinden zondag vanaf 10 uur plaats in de gebouwen van de FOD WASO, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. En dus niet op Brussels Airport in Zaventem, waar de gesprekken bij de bagageafhandelaar zaterdag begonnen rond 11 uur, een uurtje later dan gepland.

Werkkledij en eetpauzes

De drie vakbonden (ACV Transcom, ABVV-BTB en ACLVB) hadden hun eisen meer geconcretiseerd, zoals vrijdag overeengekomen was. Tegen het middaguur werden de gesprekken al tijdelijk opgeschort, op vraag van de directie. Die keerde terug naar de onderhandelingstafel met een nieuw voorstel.

De gesprekken gingen onder meer over werkkledij en -materiaal. Ook eetpauzes liggen heel gevoelig voor de bonden. De werknemers van Aviapartner klagen dat ze bij het begin van hun shift nooit weten wanneer ze kunnen pauzeren. Een ander discussiepunt is het toelaten van levende dieren en organen.

Door een klein deelakkoord klaarde de lucht na de middag even op maar dat was slechts kortstondig. Tijdens discussies over financiële tegemoetkomingen en compensaties bleek het water te diep tussen beide partijen. De bonden vroegen onder meer om interimarissen een vast contract aan te bieden.

In de latere namiddag werden de gesprekken geschorst. De laatste rush richting akkoord eindigde zonder resultaat.De directie had vrijdagavond een hervatting op zondag om 6 uur vooropgesteld. 'Met de aankondiging dat er zaterdag geen diensten zouden zijn, wilden we een duidelijk signaal geven aan de luchthavengemeenschap en de passagiers.'

Het aantal geannuleerde vluchten is zaterdag opgelopen tot 130, op 550 in het totaal. De oproep van Brussels Airport om niet naar de luchthaven te komen heeft gedeeltelijk effect gehad. Aan de infobalies van de luchtvaartmaatschappij was het wel nog de hele dag dringen.

'Gebrek aan empathie'

Eerder op zaterdag stelde de directie van Aviapartner dat gestrande reizigers op Brussels Airport in Zaventem niet aan hun bagage raken 'door een gebrek aan empathie van de vakbonden'. Sinds het begin van de staking, die donderdagnamiddag uitbrak, staan op Brussels Airport meer dan tien vliegtuigen van acht luchtvaartmaatschappijen aan de grond. De meeste toestellen zijn nog steeds geladen met bagage van aankomende of vertrekkende passagiers.

De directie van Aviapartner probeert een oplossing te vinden voor gestrande, meestal buitenlandse reizigers die niet aan hun bagage kunnen. 'Enkele werkwillige medewerkers zijn bereid om de bagage uit de vliegtuigen te halen. Maar zij botsen op onwil van de vakbonden', stelt de directie. 'We hebben tevergeefs aan de vakbondsafgevaardigden voorgesteld om toe te laten de vliegtuigen af te laden en te laten vertrekken, zonder passagiers of nieuwe bagage aan boord.'

Vijf vluchten TUI fly wijken uit

Als gevolg van de staking zal luchtvaartmaatschappij TUI fly zondag nog vijf vluchten afleiden naar de luchthavens van Charleroi, Antwerpen en Rijsel (Frankrijk). De betrokken reizigers worden momenteel gecontacteerd en geïnformeerd, meldt TUI fly zaterdagavond.

Passagiers voor deze vluchten worden met bussen vanuit Brussel naar de alternatieve luchthavens gebracht. Deze bussen brengen ook terugkerende reizigers naar Brussel. Alle zestien andere vluchten die zondag in Brussel gepland zijn, zullen ook effectief vanuit Brussels Airport worden uitgevoerd. De maatschappij adviseert de passagiers van die vluchten om alleen met handbagage te reizen.

Touroperator TUI en de luchtvaartmaatschappij TUI fly zetten extra personeel in op alle luchthavens en aan de desks om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de reizigers én hun bagage zo snel mogelijk naar hun bestemming te brengen, aldus het persbericht.