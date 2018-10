Stadslijst van Bart Somers op weg naar absolute meerderheid in Mechelen

De Mechelse stadslijst heeft uitzicht op de absolute meerderheid. Met 50 van de 60 bureaus geteld verzekert de ploeg van burgemeester Bart Somers (Open VLD) zich van 48 procent van de stemmen, een stijging van ruim 14 procentpunt in vergelijking met de vorige lokale verkiezingen in 2012. In de zetelverdeling vertaalt zich dat naar 24 van de 43 zetels.

De grote verliezers zijn huidig coalitiepartner N-VA met lijsttrekker Freya Perdaens, die terugvalt van 23,2 procent naar 16,7 procent (-6,5), en de SP.A van lijsttrekker Caroline Gennez met een verlies van bijna 10 procentpunt (van 18,2 naar 8,9). Ook CD&V, van 12,4 naar 9,6 procent van de stemmen, zit in het verliezende kamp.

Vlaams Belang boekt een bescheiden winst van 0,6 procentpunt (van 8,7 naar 9,3). PVDA gaat van 3 naar 4,2 procent. Be.One gaat naar ruim 2,9 procent.

Met deze stand van zaken claimt de stadslijst 24 van de 43 zetels. N-VA volgt met 7. CD&V en Vlaams Belang tellen er elk 4, SP.A 3 en PVDA 1.

Bescheiden

Het lijdt dus weinig twijfel dat Bart Somers er nog zes jaar burgemeesterschap bij doet.

Na het uitbrengen van zijn stem vanmiddag zei hij nog niet te geloven in een absolute meerderheid. 'Ik hoop dat de mensen stemmen op ons positief project, dat ze de positieve sfeer in de stad hebben opgemerkt en deze willen behouden. Vorige keer hadden we met onze stadslijst 34 procent van de stemmen, ik zal tevreden zijn als we goed vooruitgaan.'