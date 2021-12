De stadBrussel biedt een tijdelijke oplossing aan voor de tientallen asielzoekers die dagelijks in de kou staan aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje van Fedasil. Het huurt 100 opvangplaatsen via het burgerplatform BXL Refugees en Artsen Zonder Grenzen.

Afgelopen week stonden er dagelijks meer 100 tot 200 asielzoekers aan te schuiven aan Klein Kasteeltje. De rij met families en niet-begeleide minderjarigen raakte meestal aangemeld, maar de lange rij van alleenstaande mannen werd niet korter. Verschillende mannen slapen er zelfs op straat in de kou om hun plaats in de rij niet te verliezen. Om deze mensen wat warmte te bieden huurt de stadBrussel vanaf vandaag met spoed 100 opvangplaatsen die worden verzorgd door BXL Refugees. De locatie van de opvang wordt niet bekend gemaakt, om een overrompeling te vermijden. De hulporganisaties zullen de asielzoekers aanspreken om in de opvangplaats te verblijven.

'Artsen Zonder Grenzen en het burgerplatform hebben na een evaluatie van de situatie hun middelen, mensen, materialen, burgers, vrijwilligers en professionals gemobiliseerd om de tekortkomingen van de federale regering op het gebied van asiel- en migratiebeleid te compenseren', zegt Mehdi Kassou, woordvoerder voor BXL Refugees. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) benadrukt ook dat het niet zijn bevoegdheid is, maar hij wil de mensen niet dakloos op straat laten slapen in deze winterse omstandigheden.

Het onderkomen wordt gehuurd in afwachting van een structurele oplossing. Mogelijk wordt die gevonden in het oude Bordet-gebouw, een OCMW-gebouw van de stadBrussel. 'Onze tussenkomst is tijdelijk: het is aan de federale overheid om snel haar verantwoordelijkheid te nemen. Deze opvangcrisis had vermeden kunnen worden en er moet nu een einde komen', voegt Julien Buha Colette, missiehoofd van Artsen Zonder Grenzen in België, toe. Vorige week donderdag maakte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) nog bekend dat Fedasil dankzij de medewerking van Defensie op de site in Glons een nieuwe noodopvang opent. Tussen nu en 1 januari wil hij ook nog nieuwe plaatsen openen in Damme, Leopoldsburg, Jambes, Marcinelle, Molenbeek en Nonceveux.

