De smartphones van de Chinese bedrijven Xiaomi, Oppo en OnePlus zijn sterk in opmars in ons land, maar de Staatsveiligheid waarschuwt voor het risico op spionage. Er is volgens de inlichtingendienst een 'systematische en diepgaande vermenging tussen die bedrijven en de Chinese overheid', schrijft De Tijd zaterdag.

Een en ander staat in een antwoord dat N-VA-Kamerlid Michael Freilich kreeg van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Almaar meer Belgen hebben een smartphone van Xiaomi, Oppo of OnePlus, zeker sinds die andere Chinese fabrikant Huawei door Amerikaanse sancties niet meer met het Android-besturings­systeem van Google mag werken en sterk marktaandeel verliest, schrijft de zakenkrant. Xiaomi zou eind vorig jaar al zijn doorgestoten tot het op twee na - Samsung en Apple - grootste smartphonemerk in ons land. Dat succes kan leiden tot de aankoop van andere digitale producten van dezelfde Chinese merken.

'We willen wijzen op de poten­tiële spionagedreiging bij het gebruik van deze toestellen', zegt Ingrid Van Daele, de woordvoerster van de Staatsveiligheid aan De Tijd. De dienst waarschuwt voor de Chinese smartphones, ook al heeft hij nog geen concrete gevallen van spionage vastgesteld. 'We adviseren om waakzaam te zijn. Naast de vermenging tussen die bedrijven en de Chinese overheid hebben ook al andere landen (zoals Nederland en de VS, nvdr.) hun bezorgdheid geuit over Chinese telecombedrijven en de risico's qua privacy en nationale veiligheid.'

De verwevenheid van die Chi­nese fabrikanten met de Chinese overheid en haar inlichtingen- en veiligheidsdiensten is zelfs juridisch verankerd, zegt de Staats­veiligheid. 'De Chinese nationale inlichtingenwet verplicht alle Chinese bedrijven tot samenwerking met de inlichtingendiensten. Ze moeten arbeidsposities reserveren voor inlichtingenpersoneel. Ook verplicht de Chinese cybersecuritywet Chinese bedrijven de inlich­tingendiensten een ongebreidelde toegang te geven tot hun IT-sys­temen. Het bedrijfsleven heeft geen andere keuze dan samen te werken met de Chinese overheid.'

OnePlus en Xiaomi reageren niet. De Belgische woordvoerder van Oppo Dries Cludts stelt dat 'Oppo een privébedrijf is en actief is in meer dan 40 landen en regio's over de hele wereld'. 'We onderhouden positieve relaties met de overheden en regelgevende instanties van de landen waarin we actief zijn. We opereren in overeen­stemming met alle plaatselijke wetten en regulering.'

