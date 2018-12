Staatsveiligheid legt wervingsreserve aan van 1.000 inspecteurs

Wie een bachelor- of masterdiploma bezit en minstens 21 jaar is op de uiterste inschrijvingsdatum, kan in aanmerking komen. De aard van het diploma speelt geen doorslaggevende rol, aldus de Staatsveiligheid. 'Bij de VSSE werken inspecteurs met zeer uiteenlopende opleidingen en achtergronden: zowel juristen, linguïsten, politieke wetenschappers, criminologen, ingenieurs, historici, informatici maar ook sportleraars en verplegers', klinkt het.

'De VSSE is geïnteresseerd in mensen met zeer specifieke en zeldzame competenties zoals cyberexperts, kenners van zeldzame talen of bijvoorbeeld islamologen', zegt administrateur-generaal Jaak Raes. 'De 'war for talent' geldt niet alleen voor privébedrijven, maar ook voor ons.' De VSSE moedigt kandidaten met een technische, wetenschappelijke of economische achtergrond, of met kennis van informatica of van talen zoals Arabisch, Chinees of Russisch, aan om te solliciteren.

De beste 500 kandidaten per taalrol komen in een algemene wervingsreserve terecht die twee jaar geldig blijft. Deze reserve zal geconsulteerd worden voor de rekrutering van zeer uiteenlopende functies zoals dataminers, technisch specialisten, linguïsten of specifieke profielen die intern worden opgeleid tot bronbehandelaars of schaduw-inspecteurs.