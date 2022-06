Staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor: ‘Mensen betalen geen belastingen voor dwangsommen’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) wil voorkomen dat ons land dwangsommen moet betalen omdat het er niet in slaagt voldoende opvangplaatsen te voorzien voor alle asielzoekers. ‘De mensen betalen geen belastingen om deze dan te zien verdwijnen in dwangsommen’, verklaarde ze donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

De kersverse staatssecretaris kreeg tijdens haar vuurdoop in de plenaire Kamer meteen zeven vragen voorgeschoteld over de opvangcrisis, zowel uit de oppositie als uit de meerderheid. Zoals bekend kunnen niet alle asielzoekers al maanden niet rekenen op een opvangplaats. Het thema staat later op de avond ook op de agenda van het kernkabinet.

‘Er is op korte termijn nood aan extra opvangcapaciteit’, aldus de Moor, die eerder deze week Sammy Mahdi opvolgde als staatssecretaris. Fedasil zal de inspanningen van de voorbije maanden voortzetten, maar kan het werk niet alleen aan. ‘Daarom pleit ik voor een structuur voor noodopvang waarvoor we onze krachten moeten bundelen om op korte termijn de nodige bedden te creëren’, zei de Moor. ‘Als dat kan in Nederland en Duitsland en zelfs in Polen, waarom zouden we het dan hier niet doen?’

Net zoals haar voorganger benadrukte de Moor dat het opvangsysteem voor een deel onder druk staat door het hoge aantal asielzoekers die al eerder in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd en soms ook hebben gekregen, de zogenaamde Dubliners.

Ze beloofde de preventiecampagnes te zullen versterken, met de nadruk op transitlanden en de andere Europese landen, om zo personen die al elders asiel aangevraagd hebben te ontraden om dat opnieuw bij ons te doen. Daarnaast komen er maatregelen om op een efficiëntere manier aan hun terugkeer te werken. Nu de coronacrisis bijna achter de rug is, zou dat opnieuw eenvoudiger moeten kunnen verlopen. ‘De regels zijn er, zijn duidelijk, en moeten gevolgd worden’, luidde het.

Daarnaast moet voor de Moor ook de uitstroom omhoog. Naast het einde van de Covid-periode waren er ook de extra aanwervingen bij de diensten. Die moeten het aantal beslissingen de komende tijd helpen omhoog gaan, verwacht de staatssecretaris. Tot slot wil ze op Europees niveau mee blijven pleiten voor structurele oplossingen.