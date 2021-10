Woke zou ze zichzelf niet noemen, zegt staatssecretaris Sarah Schlitz voor gelijke kansen tegen De Zondag. Ze houdt niet van het etiket. 'Wie strijdt voor gelijke rechten en tegen racisme, wordt tegenwoordig woke genoemd. Dat is om iemand ongeloofwaardig te maken.'

Nee, Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz, bevoegd voor gelijke kansen, was er niet op te provoceren toen ze deelnam aan een wandeling exclusief voor vrouwen, vertelt ze in De Zondag. 'Ik werd uitgenodigd voor een wandeling met vrouwen om te praten over de moeilijkheden die zij ondervonden tijdens covid. Deze crisis was hard voor mannen, maar dikwijls nóg harder voor vrouwen. Zij botsten op specifieke problemen zoals de zorg voor kinderen en de toegang tot anticonceptie. Ik heb die uitnodiging aanvaard. Dat is alles.'

Ze zou uiteraard een zelfde uitnodiging van mannen accepteren - en heeft dat ook al gedaan, vertelt ze. 'Bouchez zoekt natuurlijk graag de schandalen op. Ik niet. Ik heb niet eens zelf gecommuniceerd over die mars.'

Maar ze houdt toch zelf ook wel van een relletje? 'Ik heb altijd gestreden tegen onrechtvaardigheid. Als kind al. Ik schreef zelfs brieven naar mijn leerkrachten, als ik niet akkoord was met hen. En als er verkiezingen waren, hield ik kleine manifestaties bij mijn grootouders. ( lacht ) Mijn engagement is niet veranderd omdat ik staatssecretaris ben geworden. Ik blijf strijden voor mijn waarden en ideeën, in de politiek, maar ook op straat.'

Lees het volledige interview met Sarah Schlitz in De Zondag.

Nee, Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz, bevoegd voor gelijke kansen, was er niet op te provoceren toen ze deelnam aan een wandeling exclusief voor vrouwen, vertelt ze in De Zondag. 'Ik werd uitgenodigd voor een wandeling met vrouwen om te praten over de moeilijkheden die zij ondervonden tijdens covid. Deze crisis was hard voor mannen, maar dikwijls nóg harder voor vrouwen. Zij botsten op specifieke problemen zoals de zorg voor kinderen en de toegang tot anticonceptie. Ik heb die uitnodiging aanvaard. Dat is alles.'Ze zou uiteraard een zelfde uitnodiging van mannen accepteren - en heeft dat ook al gedaan, vertelt ze. 'Bouchez zoekt natuurlijk graag de schandalen op. Ik niet. Ik heb niet eens zelf gecommuniceerd over die mars.' Maar ze houdt toch zelf ook wel van een relletje? 'Ik heb altijd gestreden tegen onrechtvaardigheid. Als kind al. Ik schreef zelfs brieven naar mijn leerkrachten, als ik niet akkoord was met hen. En als er verkiezingen waren, hield ik kleine manifestaties bij mijn grootouders. ( lacht ) Mijn engagement is niet veranderd omdat ik staatssecretaris ben geworden. Ik blijf strijden voor mijn waarden en ideeën, in de politiek, maar ook op straat.'Lees het volledige interview met Sarah Schlitz in De Zondag.