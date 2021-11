Staatssecretaris Sammy Mahdi wil nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil een nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel. Dat zou in het bijzonder moeten worden ingezet in het kader van het aanklampend terugkeerbeleid.

Sammy Mahdi (CD&V) in augustus 2021. © belga