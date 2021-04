In gesprek met De Zondagzegt staatssecretaris voor migratie Sammy Mahdi (CD&V) dat België niet tegen een verloren zomer aankijkt. 'We doen vandaag beter dan landen zoals Duitsland, waar we vroeger jaloers naar keken.'

Nog meer goed nieuws: 'Er komt eindelijk ruimte voor de culturele sector om testevents te organiseren. Dat moet ervoor zorgen dat er weer gefeest kan worden. Dat perspectief mag niet meer uitdoven. Wij waren al langer vragende partij voor creatieve oplossingen in openlucht zoals de buitenbubbel. Het is goed dat die vraag ingelost wordt.' Dat alles is mogelijk omdat de vaccinatiecampagne goed loopt, zegt Mahdi. 'Dat is een pluim voor Wouter Beke.'

Het wordt overigens wel belangrijk iedereen te vaccineren. Ook asielzoekers en ook sans-papiers. 'Het zou dom zijn om dat niet te doen. Zij komen aan de beurt als de brede bevolking aan de beurt komt. Een uitzondering wordt gemaakt voor de meest kwetsbaren. Die kunnen nu al gevaccineerd worden, zoals bij iedereen gebeurt. Ik vind dat maar normaal. ' Wat de sans-papiers betreft: 'Dat zal wellicht in een latere fase gebeuren, omdat zij moeilijk te bereiken zijn. We weten niet waar ze zijn en met hoeveel ze zijn. Gissingen variëren van 50.000 tot 100.000. Dat wordt dus niet makkelijk. '

Lees het volledige interview met Sammy Mahdi in De Zondag.

