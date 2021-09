Een enorme nood aan investeringen, aanslepende aanbestedingen en vergunningsprocedures, een tekort aan arbeidskrachten in de bouw,... er moeten heel wat gebeuren om de verouderde gebouwen en infrastructuur in België aan een sneltempo klaar te maken voor de klimaatneutrale toekomst.

Overheid en privé moeten de handen in elkaar slaan, zo betoogt staatssecretaris voor Herstel en Strategische Investeringen Thomas Dermine (PS). 'Op elk belangrijk moment in de geschiedenis van ons land hebben we de krachten gebundeld.'

In samenwerking met de Europese Commissie organiseert Dermine woensdag en donderdag in Brussel een tweedaags evenement over het mobiliseren van publieke en private financiering om de investeringen in gebouwen en infrastructuur te versnellen. De transitie naar klimaatneutraliteit noopt daartoe: om de uitstoot naar beneden te halen, moet er massaal geld gepompt worden in onder meer waterstof-, gas- en stroomnetwerken, fietsinfrastructuur, binnenvaart, slimmen rijstroken en de renovatie van gebouwen.

De gebouwen alleen al zijn in België verantwoordelijk voor zo'n 18 procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Het goede nieuws: in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afschaffing van de bedrijfswagens bestaat er tegenover de renovatie van energieverslindende gebouwen weinig politieke weerstand, merkt Dermine op. Toch wordt jaarlijks amper één procent van de gebouwen gerenoveerd, terwijl het renovatietempo drie procent zou moeten bedragen. 'Het is een beetje een catastrofe.'

Om aan de onderinvesteringen te verhelpen, heeft België zich de ambitie aangemeten om de publieke investeringen tegen 2024 op te trekken tot 3,5 procent van het bbp. Dat betekent in de praktijk dat er 13,4 miljard euro moet gevonden worden. België kan alvast rekenen op bijna 6 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds en daarvan heeft Dermine in het Belgische plan ongeveer de helft gereserveerd voor infrastructuurprojecten. Bovendien dient ongeveer de helft van de investeringen in het Belgische plan het klimaatdoel. Daarnaast wordt gerekend op inspanningen van de de deelstaten en het transformatiefonds dat de federale regering in de steigers heeft gezet.

De noden zijn enorm

Maar ook het kapitaal en de expertise van de private sector moet dus volop ingeschakeld worden. Zo lanceerde de regering onlangs een pilootproject (DRFM) om private partners te betrekken bij de financiering en realisatie van de energetische renovatie van overheidsgebouwen bij de Regie der Gebouwen, de NMBS en Defensie. Dat gebeurt via energieprestatiecontracten en publiek-private partnerschappen. Uit voorbereidende workshops en ateliers bleek echter dat er nog veel kan gebeuren om de samenwerking tussen publiek en privé bij de financiering van klimaatneutrale gebouwen te verbeteren: in de omschrijving van aanbestedingen en in het vergunningstraject bijvoorbeeld, of bij de uitrol van groene hypothecaire leningen,...

Het is in ieder geval zaak om de hoogste versnelling in te schakelen en ervoor te zorgen dat fondsen zo snel mogelijk vloeien. 'Als er iets is dat me 's nachts wakker houdt, is het dat wel', stelt Dermine. 'Hoe sneller we investeren, hoe groter het effect'. België ontving al een eerste schijf van 770 miljoen euro uit het Europese herstelfonds, maar alle volgende uitbetalingen zijn gekoppeld aan het inlossen van specifieke mijlpalen en doelstellingen. In 2026 draait Europa de kraan bovendien al dicht. Intussen kampt de bouwsector met een tekort aan arbeidskrachten en komt er ook nog de heropbouw na de overstromingen in Wallonië bij. 'De heropbouw heeft de prioriteit. De noden zijn enorm. Dat is het eerste wat we moeten doen', zegt de staatssecretaris.

