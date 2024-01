‘Spreidingsplan voor geldautomaten: de banken lijken er ook nu weer de kantjes af te lopen’

De banken hebben zich de woede van heel wat mensen op de hals gehaald.

Jarenlang hebben banken hun uiterste best gedaan om klanten uit hun kantoren te jagen – als die kantoren al niet gewoonweg werden gesloten. U kunt als klant niet meer in contact komen met een bankbediende, tenzij via een videoverbinding of – nog erger – via Kate of een andere digitale figuur, die belooft al uw vragen via de chat te beantwoorden. Tegelijk verhogen de banken allerlei kosten, blijven ze zich bezondigen aan koppelverkoop en hanteren ze nog altijd ondoorzichtige tarieven.

Ondertussen zijn ook de geldautomaten uitgedund. Vooral de vier grootbanken, Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis en ING, snoeiden fors. Vorig jaar verdwenen alles samen op iets meer dan 500 locaties hun eigen bankautomaten. Dat is een daling van bijna 30 procent in een jaar. Ruim de helft van de Vlaamse dorpen en deelgemeenten heeft vandaag geen bankautomaat meer. Om aan cash te raken moeten mensen naar een winkel en aan de kassa vragen of ze alsjeblieft ook nog wat geld kunnen krijgen.

De federale regering moest de banken tot de orde roepen en sloot vorig jaar in maart een akkoord met de financiële sector. De bedoeling is dat het aantal geldautomaten op peil blijft en dat er tegen 2025 in elke gemeente minstens één geldautomaat zal zijn. Tegen 2027 moet België bijna 4000 geldautomaten tellen. Ze moeten ook gelijkmatiger gespreid worden. Wie in stedelijk gebied woont, moet op maximaal 2 kilometer een automaat vinden, in landelijk gebied op 5 kilometer.

Ze hebben niets geleerd van het gigantische succes van de staatsbon.

De overheid moest de banken nu bij de oren trekken omdat ze dat akkoord over de spreiding van geldautomaten in ons land niet overal uitvoeren zoals was afgesproken. Ze vestigen hun geldautomaten niet op alle plekken die zijn voorzien in het spreidingsplan van de Nationale Bank. Gevolg? Mensen moeten soms toch verder dan afgesproken was op zoek gaan naar een bankautomaat. De banken lijken er ook nu weer de kantjes af te lopen. Ze onderschatten nog altijd hoe ze de voorbije jaren mensen tegen zich in het harnas hebben gejaagd.

Overigens, de rente op spaarboekjes blijft ook bedroevend laag. Volgens Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, hebben de banken nog altijd een beetje ruimte om die spaarrente te verhogen. Niets wijst erop dat ze dat van plan zijn en zeker niet automatisch voor alle klanten. Ze hebben niets geleerd van het gigantische succes van de staatsbon.