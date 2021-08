De socialistische en christelijke vakbonden bij het spoor zullen maandag om 12 uur actievoeren in het station van Brussel-Zuid. Ze eisen snel oplossingen voor de bescherming van het Securail-personeel, dat de laatste tijd met verschillende gevallen van agressie te maken heeft gekregen.

Volgens de vakbonden zijn er in Brussel de voorbije weken verschillende gevallen van agressie geweest. Op tien dagen tijd zouden elf agenten van Securail een werkongeval gehad hebben dat te maken had met agressie tijdens de uitoefening van hun beroep. 'Dat is 10 procent van het Brusselse personeelsbestand', zeggen ze.

De bonden zeggen dat ze een spoedbijeenkomst van het Comité voor preventie en bescherming op het werk gevraagd. Ze betreuren ook dat de agenten extra opdrachten hebben gekregen, zoals de controles van de kusttreinen met reservatieverplichting.

