'Spooktrein' vertrekt vanzelf en ontspoort in NMBS-werkplaats

Een hogesnelheidstrein van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF, die op computerproblemen werd onderzocht in de NMBS-werkplaats in Vorst, is woensdagavond vertrokken zonder iemand aan boord en ontspoorde rond 21.00 uur. Dat melden vakbondsvertegenwoordigers van CGSP-ACOD.

ARCHIEFBEELD