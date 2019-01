Spijbelende klimaatjongeren krijgen ditmaal wel toestemming voor een mars

Aanstaande donderdag gaan leerlingen in Brussel voor een tweede keer 'Spijbelen voor het klimaat'. Dat zegt organisatrice Anuna De Wever aan Belga.

De samenkomst van de spijbelende leerlingen vindt donderdag opnieuw om 10.30 uur plaats op het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal. Nadien gaan de klimaatjongeren opnieuw op wandel door Brussel, al zal dat ditmaal wel onder politietoezicht zijn. Dinsdag zitten verantwoordelijken van organisatie Youth For Climate samen met de Brusselse politie om een route uit te stippelen.

Bezielster Anuna De Wever hoopt dat de leerlingen opnieuw massaal aanwezig zullen zijn. 'Ik denk dat het er of veel minder of veel meer zullen zijn. Het is afwachten, maar ik hoop natuurlijk dat we met nog meer zullen zijn. Dat zou een sterk statement zijn. We blijven op onze Facebookpagina Youth For Climate mensen motiveren om te komen', vertelt De Wever.

Op woensdag zit een delegatie van Youth For Climate samen met de ministers van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) en van Energie Lydia Peeters (Open Vld). Daar leggen ze nogmaals hun voornaamste eis op tafel. 'We willen een bindend klimaatplan dat opgesteld is met experten en waarin staat dat we onder die 1,5 graden opwarming van de aarde blijven. Zo wordt onze toekomst verzekerd', zegt De Wever.